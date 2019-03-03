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Археология. Будущее

Деньги в подарок. Эфир в 21:05

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Кому нужен базовый основной доход?

Все больше стран экспериментируют с идеей базового основного дохода, раздавая людям деньги без условий и обязательств взамен различных пособий. Особенно популярна эта идея в России, где ее поддерживают свыше 70% населения. Станет ли это будущим системы социального обеспечения в условиях растущей роботизации и грозящей безработицы? Будут ли государства просто раздавать деньги своим гражданам?

Гости программы: Юрий Кузнецов, заместитель главного редактора журнала "Экономическая политика", и Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА». Эфир в 21:05.

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