Деньги в подарок. Эфир в 21:05

Все больше стран экспериментируют с идеей базового основного дохода, раздавая людям деньги без условий и обязательств взамен различных пособий. Особенно популярна эта идея в России, где ее поддерживают свыше 70% населения. Станет ли это будущим системы социального обеспечения в условиях растущей роботизации и грозящей безработицы? Будут ли государства просто раздавать деньги своим гражданам?

Гости программы: Юрий Кузнецов, заместитель главного редактора журнала "Экономическая политика", и Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА». Эфир в 21:05.