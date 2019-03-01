Омбудсмен РФ проверит опасность запрещённой "Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова изучит законность признания "Хизб-ут-Тахрир" террористической организацией, а также проверит соблюдаются ли права её членов . Об этом пишет "Коммерсантъ".

Решение об этом было принято после встречи Москальковой с родственниками обвиняемых и осужденных членов "Хизб ут-Тахрир", прошедшей 5 февраля. В аппарате Москальковой изданию сообщили, что Ассоциация юристов России окажет осужденным и обвиняемым членам "Хизб ут-Тахрир" юридическую помощь, этот вопрос уже согласовали.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в России в настоящее временя за участие в "Хизб ут-Тахрир" арестованы 239 человек, 171 человек из них осужден. 98 фигурантов дел были признаны правозащитным центром политическими заключенными. С 2014 года после аннексии Крыма Россией 31 крымский мусульманин подвергся преследованиям по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир". На Украине организация действует свободно, в отличие от России, где она была признана террористической в 2003 году.

22 февраля управление Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в отношении восьмерых фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".

15 февраля Московский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения девять уроженцев Средней Азии, признав их виновными в участии в террористической организации.

Процессы против участников "Хизб ут-Тахрир" проходят в нескольких городах России. Многие обвиняемые считают свое преследование политически мотивированным . Адвокаты заявляют о пытках арестованных.