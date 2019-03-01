В Кирове освoбодили врача, задержанную после смерти ребёнка

Заведующая поликлиникой в Кирове Тамара Пермякова, задержанная по делу о гибели запертой в квартире трехлетней девочки, освобождена из-под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты. Об этом сообщила пресс-служба медицинской организации.

О задержании Пермяковой по делу о халатности Следственный комитет сообщил накануне. По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей, девочка более двух лет была лишена предусмотренного законом медицинского контроля. Такая ситуация квалифицирована следствием как опасная для ребёнка.

В сообщении Национальной медицинской палаты отмечается, что вопреки информации, распространенной следственными органами накануне, погибшая трехлетняя девочка наблюдалась в детской поликлинике с рождения до 8 месяцев, регулярно осматривалась педиатрами. Затем родители перестали приводить ребенка на осмотры и обращаться за медицинской помощью. На звонки по телефону и в домофон по месту жительства девочки никто не отвечал, а во время последнего визита медицинской сестры бабушка ребёнка не пустила её в квартиру, сообщив, что внучка переехала.

Тело трехлетней девочки 20 февраля обнаружила бабушка, когда пришла поздравить её с днём рождения. Как сообщает следствие, за неделю до этого мать оставила ребёнка одного дома, перекрыв воду. В результате девочка погибла от обезвоживания. Мать погибшей девочки была арестована 22 февраля. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.