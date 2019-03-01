Дом Скрипаля объявлен безопасным после года очистки от "Новичка"

Дом, в котором проживали Сергей и Юлия Скрипали, после почти года работы полностью очищен от химического вещества "Новичок". Об этом объявило Министерство окружающей среды Великобритании, на которое ссылается телеканал "Sky News".

Сообщается, что бригады специалистов потратили более 13 тысяч часов на обеззараживание дома. После продолжительной чистки, дом объявлен безопасным. Теперь в нём будут проводиться ремонтные работы.

После этого дом планируется ввести обратно в эксплуатацию. О таких намерениях объявили власти графства Вильтшер, в чью собственность он перешел после прошлогоднего отравления россиян в Солсбери.

Кроме дома Сергея и Юлии Скрипалей, интенсивной очистке от нервно-паралитического вещества "Новичок" подверглись еще одиннадцать мест. Речь идет в том числе о ресторане Zazzi, в котором обедали отец и дочь, а также о скамейке в городском парке, где после покушения их нашли без сознания 4 марта прошлого года.

Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и возложили ответственность за отравление на российскую военную разведку. После долгого лечения отец и дочь выжили. Сергей Скрипаль с тех пор не появлялся на публике, Юлия в мае записала видеообращение.

По данным газеты The Telegraph, отец и дочь живут на юге Англии. Хотя они по-прежнему под наблюдением врачей и их безопасность обеспечивают спецслужбы, они не ограничены в передвижениях.

По данным британских властей, покушение на Скрипалей совершили агенты российской военной разведки. Москва категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери.