Британский посол в Москве подтвердил, что Скрипали живы

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил в интервью "Интерфаксу", что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Дипломат также подтвердил, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Британский посол, таким образом, прокомментировал заявление посольства России в Лондоне, что оно "не может констатировать", живы Скрипали или нет.



Лори Бистоу отметил, что британская сторона предоставит Сергею и Юлии Скрипаль, если у них будет желание, возможность встретиться с представителями российской дипмиссии. Если такого желания не будет, то, по словам дипломата, власти Великобритании не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Бристоу подтвердил, что Скрипали находятся в безопасном месте. "Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", заявил посол. Он также повторил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.





"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - сказал британский посол в интервью "Интерфаксу".