Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британский посол в Москве подтвердил, что Скрипали живы

Посольство Великобритании в Москве

Смотреть комментарии

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил в интервью "Интерфаксу", что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Дипломат также подтвердил, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Британский посол, таким образом, прокомментировал заявление посольства России в Лондоне, что оно "не может констатировать", живы Скрипали или нет.

Лори Бистоу отметил, что британская сторона предоставит Сергею и Юлии Скрипаль, если у них будет желание, возможность встретиться с представителями российской дипмиссии. Если такого желания не будет, то, по словам дипломата, власти Великобритании не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Бристоу подтвердил, что Скрипали находятся в безопасном месте. "Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", заявил посол. Он также повторил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.



"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - сказал британский посол в интервью "Интерфаксу".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG