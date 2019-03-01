Управление делами президента: жена Пескова не нарушала закон

Управление делами президента России не имеет никаких претензий к пресс-секретарю Владимиру Путина Дмитрию Пескову в связи с сообщениями о незадекларированном зарубежном счёте его жены Татьяны Навки. Такой ответ ведомство направило на запрос директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова - сообщил в четверг канал оппозиционера, основателя ФБК Алексея Навального Navalny Live.

"Высказанные доводы о возможных нарушениях законодательства не нашли своего подтверждения", — говорится в ответе управделами президента. При этом по закону близким родственникам чиновников иметь подобные счета запрещено.

О том, что на имя Навки открыт счёт в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg, в начале февраля сообщил финансируемый Михаилом Ходорковским центр "Досье". Навка и Песков отвергли эту информацию. Спустя несколько дней газета The Guardian опубликовала новое расследование, в котором утверждается, что жена Пескова, предположительно, незаконно использовала в США налоговые льготы. Также у Навки нашли недвижимость стоимостью, как утверждается, в десятки миллионов долларов. Песков ранее утверждал, что его жена - бывшая олимпийская чемпионка - имеет высокие легальные доходы, и обвинения в коррупции в её адрес лишены оснований.