"Барометр конфликтов" (Гейдельберг) насчитал в Сирии четыре войны

Число войн в мире в 2018 году уменьшилось, сообщается в отчёте "Барометр конфликтов" (Conflict Barometer), обнародованном 1 марта Гейдельбергским институтом исследований международных конфликтов (HIIK). 16 конфликтов названы в отчёте войнами – в прошлом году их было 20. Число "ограниченных войн" выросло с 16 до 24. Почти все войны идут на Ближнем Востоке и в Африке



Большинство войн - девять - ведется на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это на три больше, чем в 2017 году. Только в Сирии исследователи насчитали четыре войны - между режимом Асада и оппозицией, между противоборствующими оппозиционными группировками, между Турцией и курдами в регион Африн, а также боевые действия против террористической группировки "Исламское государство", говорится в публикации "Немецкой волны", которая приводит русский перевод фрагментов отчёта.



Шесть войн ведется в африканских странах, расположенных южнее Сахары. Так, две войны идут в Нигерии, по одной - в Центральноафриканской Республике, Эфиопии, между Сомали и Кенией и в провинции Дарфур в Южном Судане. На американском континенте авторы исследования называют войной конфликт в Мексике, где правительство борется с наркокартелями.



По данным Conflict Barometer, в Европе войн нет. В качестве ограниченной войны исследователями рассматривается вооруженный конфликт на востоке Украины.



Всего мире, по подсчётам специалистов Гейдельбергского института, 213 конфликтов с применением насилия между государствами, этническими, религиозными или политическими группами.