США в два раза снизят стоимость виз для граждан России

США отменили дополнительный визовый сбор для граждан России, с 4 марта цена многократной визы снизится на 143 доллара и будет стоить 160 долларов. Об этом сообщило американское посольство в Москве.

Соединённые штаты с 2019 года повысили стоимость многократных виз до 303 долларов, объяснив это тем, что российская виза для американцев дороже, чем американская для Россиян. Это было сделано для исполнения распоряжения президента США Дональда Трампа уравнять цены на американские визы с ценами на визы для граждан страны.

Российская виза для американцев тоже подешевеет, кроме того, стороны договорились, что визы будут выдаваться на три года во всех случаях, когда это возможно.