В ночь на второе марта на фасаде штаба сторонников Алексея Навального в центре Петербурга появилась надпись "штаб педофилов". Об этом сообщил телеграм-канал "Протестный Петербург" и подтвердил корреспондент "Медиазоны", приехавший к зданию.
По словам корреспондента "Медиазоны", сейчас нанесенные надписи и изображения частично убрали, к зданию приехала полиция. Рядом со штабом собрался пикет людей с плакатами "Дети в опасности" и "Навальный защищает извращенцев". Собравшиеся утверждали, что их акция согласована, передаёт корреспондент "Медиазоны". Среди пикетирующих корреспондент опознал активиста, заявлявшего о вступлении в "Молодую гвардию "Единой России".
- В феврале в Петербурге по делу о развратных действиях суд арестовал 18-летнего активиста оппозиционного движения "Весна" Владимира Казаченко и его друга Вадима Тишкина. Их обвинили в связи с 14-летней девушкой, сообщала "Медиазона". Информационное агентство "Невские новости" публиковало видео, на котором, предположительно, один из фигурантов дела нюхает порошкообразное вещество на фоне предвыборного плаката Алексея Навального. Оба арестованных не признают свою вину, Тишкин заявляет, что полиция подбросила ему наркотики.
- В начале февраля Алексей Навальный объявил о начале кампании по выдвижению кандидатов для участия в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге осенью этого года. Оппозиционер выступил на встрече с региональными активистами, объявив, что в городе будет запущен его проект "Умное голосование", предполагающий обеспечить консолидированное голосование активных избирателей против "Единой России" за кандидатов в том числе системных партий, способных выиграть на выборах.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.