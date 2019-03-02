В ночь на второе марта на фасаде штаба сторонников Алексея Навального в центре Петербурга появилась надпись "штаб педофилов". Об этом сообщил телеграм-канал "Протестный Петербург" и подтвердил корреспондент "Медиазоны", приехавший к зданию.

По словам корреспондента "Медиазоны", сейчас нанесенные надписи и изображения частично убрали, к зданию приехала полиция. Рядом со штабом собрался пикет людей с плакатами "Дети в опасности" и "Навальный защищает извращенцев". Собравшиеся утверждали, что их акция согласована, передаёт корреспондент "Медиазоны". Среди пикетирующих корреспондент опознал активиста, заявлявшего о вступлении в "Молодую гвардию "Единой России".