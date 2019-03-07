"Джинса" для Пенсионного фонда. Как СМИ хвалили пенсионную реформу за деньги

В 2018 году государственный Пенсионный фонд оплатил пиар-кампанию в СМИ, которая пришлась как раз на период принятия закона об увеличении пенсионного возраста. Помимо рекламы (баннеры и так далее) ПФР заплатил за статьи и новости в нескольких изданиях - "Комсомольской правде", ТАСС и "Газета.ру". Радио Свобода изучило публикации этих СМИ на пенсионную тематику за этот период и обнаружило лишь несколько, где явно было указано коммерческое сотрудничество с ПФР.

По заданию ПФР, следует из отчетных документов, в период с 1 августа по 30 ноября каждое из трех СМИ должно было опубликовать восемь новостей; две статьи на пенсионную тематику; три обновления материала о том, как формируется пенсия, и пенсионный калькулятор; три обновления полезных советов или жизненных ситуаций; консультацию, где можно было задать вопрос ПФР; два опроса. На все это Пенсионный Фонд выделил около 8,8 миллионов рублей, говорится в акте о приемке оказанных услуг. Самыми дорогими новости оказалась у "Газеты.ру" – одна публикация "объемом от 1500 знаков" обошлась Фонду в 136 тысяч рублей. А статьи больше всего стоили в "Комсомольской правде" – одна публикация "от 5000 знаков" обошлась ПФР в 418 тысяч рублей. Помимо этого ПФР купил рекламные баннеры в СМИ и социальных сетях. Всего на это было выделено 58,8 миллионов рублей. Деньги были переведены через компанию "Адвотч Изобар", которая организовывала информационную кампанию.

В техническом задании написано, что все материалы согласуются с Пенсионным Фондом. Если ПФР что-то не нравится, то исполнитель вносит правки и снова отправляет текст на согласование. Такая практика предполагает явное пояснение, что материал опубликован в партнерстве с организацией на правах рекламы. Однако, только "Газета.ру" упомянула в некоторых (не во всех) текстах факт сотрудничества с Пенсионным Фондом. Найти упоминания о финансировании ПФР в публикациях "Комсомольской правды" и ТАСС не удалось.

Пенсионный Фонд каждый год проводит информационные кампании и тратит на них большие деньги (например, только за 2018 год были сделаны закупки такого рода на 544 миллиона рублей, это 31 тысяча минимальных московских пенсий).

Но в прошлом год кампания была особенной – она совпала с осенней сессией Госдумы, где принималось решение о повышении пенсионного возраста. О непопулярной пенсионной реформе часто и много писали все СМИ, поэтому публикации, вышедшие при поддержке ПФР, а их вряд ли можно считать объективными, слились с общим потоком.

"Комсомольская правда"

В "Комсомольской правде" с 1 августа по 30 ноября было опубликовано около 50 различных материалов на пенсионную тематику. Материалы, которые соответствуют требованиям контракта, находятся под рубрикой "Все о наших пенсиях": первый материал за 2018 год в этой рубрике был опубликован 1 августа, а последний 26 ноября. В этом разделе находятся 10 материалов, 8 из которых соответствуют новостному жанру, еще 2 публикации можно считать статьями (основываясь на отчете о закупке можно предположить, что обе были оплчачены ПФР).

Основной посыл публикаций: все будет происходить плавно, пенсии "будут расти ускоренными темпами", альтернативных вариантов пенсионной реформе не было, и вообще это общемировая тенденция. Например, так выглядит один из заголовков: "Стало известно, что изменится для нынешних пенсионеров. От новой реформы для них только плюсы - пенсия будет расти вдвое быстрее". Авторы утверждают, что нынешние пенсионеры будут главными выгодоприобретателями от новой системы, потому что они уже на пенсии, а, как мы помним, пенсия должна расти.

В самой первой статье под этой рубрикой объясняется, почему повышение пенсионного возраста неизбежно. Например, из-за демографической ямы. "По некоторым расчетам, если ничего не менять, к 2035 году в России будет один работник на одного пенсионера. Ни одна экономика такого не выдержит. Чтобы сбалансировать систему, нужно либо повышать налоги, либо сокращать пенсии, либо увеличивать пенсионный возраст (первые два варианта точно неприемлемы, почти все страны мира идут по третьему пути)", – говорится в материале. Также автор статьи утверждает, что с момента установления действующего пенсионного возраста изменилась трудоспособность, качественно новым стал уровень здравоохранения, улучшились условия труда.

В другом материале рассказывается о том, что ждет людей предпенсионного возраста - разумеется, только хорошее. Будет введена уголовная ответственность работодателей за увольнение людей, которым до пенсии осталось менее 5 лет (но можно ведь и чуть пораньше уволить). Будет утверждена программа повышения квалификации и два выходных в год на диспансеризацию.

Также согласно контракту издание должно было опубликовать статью о том, как формируется пенсия, плюс калькулятор. Соответствующий материал находится на отдельной странице под рубрикой "Личные финансы". Никакого указания на финансирование Пенсионного Фонда там тоже нет. В этой статье приводятся примерно те же самые аргументы того, что повышение пенсионного возраста неизбежно, альтернативные варианты были неприемлемы, а президент Владимир Путин "мужественно взял ответственность за это решение на себя".

Также Радио Свобода удалось найти страницу отдельного спецпроекта, посвященную пенсиям, на которой оказдись оставшиеся типы публикаций из контракта: опрос, еще один калькулятор, "жизненные ситуации" и возможность задать вопрос эксперту. Эта страница была создана еще в 2016 году и обновлялась каждый год, вероятно, под новую информационную кампанию. Первая архивная копия была сделана в ноябре 2016 года. Указаний на финансирование ПФР там тоже нет.

25% материалов в "Комсомольской правде" являются коммерческими

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин признавал в эфире телеканала "Дождь", что 25% материалов в "Комсомольской правде" являются коммерческими. Он также не отрицал, что проплаченные статьи публикуются без пометки "реклама". В частности, речь шла об избирательных материалах. "Мы работаем в реалиях российской федерации двухтысячных годов и это является абсолютно распространенным явлением во всех СМИ и в самых высокопорядочных", – сообщил Сунгоркин.

"Газета.ру"

"Газета.ру" – это единственное СМИ, где удалось найти упоминание о совместной работе редакции и ПФР. Всего за отчетный период в издании было опубликовано порядка 80 материалов на пенсионную тематику. Публикации, которые соответствуют требованиям контракта, можно найти под рубрикой "Пенсионный советник". Пять материалов в этой рубрике были подписаны как совместные с ПФР: опрос "Где узнать о вашей пенсии"; опрос "От чего зависит ваша будущая пенсия"; статья "Время пенсии – время жизни"; "Памятка о главном: пенсии, маткапитал и соцвыплаты"; "Формула пенсии".

Однако, этот набор пуликаций не покрывает контрактные обязательства "Газеты.Ру". Можно предположить, что на коммерческой основе вышли и некоторые из других статей издания, псвященных пенсионной реформе. Первая же статья под рубрикой "Пенсионный советник", не содержащая никаких отсылок к ПФР, рассказывает про новации для пенсионеров: "Пенсионная реформа защитит права пожилых россиян и улучшит их материальное положение", – гласит подзаголовок. "Повышение пенсионного возраста в России будет сопровождаться введением ряда других новаций, которые, в частности, вводят дополнительные гарантии для людей предпенсионного возраста" – говорится в статье.

Также под этой рубрикой был опубликован пенсионный калькулятор и "Новости ПФР", в которых также нет отсылки на финансирование Пенсионным Фондом. Новости, опубликованные в этом разделе за отчетный период, освещают положительные стороны пенсионной реформы: льготы, увеличение пенсии и так далее. "Повышение пенсионного возраста в России может помочь решить проблему сокращающегося соотношения работающих и пенсионеров. На фоне процесса демографического старения за счет реформы число плательщиков пенсионных взносов должно увеличиться, чтобы не только обеспечить выплаты пенсионерам, но и повысить пенсии", – говорится в одной из новостей.

Обычно "Газета.ру" явно подписывает партнерские материалы, как например эту статью о выборе между ламинатом и паркетом. Но страница с публикациями о пенсионной реформе не была как-либо отмечена, то же самое касается новостей и статьи.

ТАСС

В ТАСС подходящие публикации находятся в разделе "ПФР", и там также нет никаких указаний на финансовую поддержку Пенсионного Фонда.

За отчетный период в этом разделе было опубликовано 29 новостных материалов; 2 опроса ("Как формируется ваша будущая пенсия?" и "Что вы знаете о формировании пенсии?"); ответы ПФР на вопросы читателей ТАСС; 4 полезных совета, статья о том, как формируется пенсия. Пенсионный калькулятор находится отдельно. Еще две статьи не удалось вычленить из общего потока материалов.

Публикации в этом разделе также пересекаются с другой рубрикой "Пенсионный закон", которая существует отдельно. Это только усложняет понимание того, какие именно материалы были сделаны по заказу Пенсионного Фонда, а какие являются результатом обычной работы редакции.

Набор тем в новостях этого раздела не отличается от двух других СМИ и освещает выгодные стороны реформы: повышенная индексация пенсий поможет сократить число бедных россиян; срок обращения за пенсией для педагогов и медиков сократится до пяти лет; изменения в пенсионной системе позволят сохранить и увеличить доход пенсионеров и так далее.

Только в редких случаях издания указывали на сотрудничество с Пенсионным Фондом во время создания определенных публикаций о пенсионной реформе. Упоминаний о финансовой поддержке найти не удалось. Хоть материалы и находились в отдельных рубриках, нет никакх указаний на то, что опубликованная информация фактически отражает точку зрения чиновников, а не независимых журналистов.

Радио Свобода направило запросы в редакции всех упомянутых СМИ, но на момент публикации этого материала ответы получены не были.