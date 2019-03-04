Опрос социологов: влияние Кремля и ФСБ на жизнь россиян снижается

Роль и авторитет в российском обществе самых влиятельных институтов власти России снизились за последние два года. ОБ этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", в котором респонденты оценивали влияние различных институтов на жизнь в стране по пятибалльной шкале.

По данным социологов, с января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. При этом глава государства остается самым влиятельным институтом власти.

Авторитет Федеральной службы безопасности, по мнению респондентов, за два года упал с 4,1 до 3,8 балла, президентской администрации — с 4 до 3,6, правительства — с 3,8 до 3,6. Небольшое падение наблюдается также у судов, полициии, губернаторов, обех палат парламента и церкви. Оценка армии осталась неизменной – 4,1 балла.

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы.

В январе этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал, что рейтинг доверия президенту Путину достиг исторического минимума с момента его вступления в должность в 2000 году. По данным социологов, Путину доверяют 33 процента россиян, в то время как его работу одобряют 62 процента респондентов. В мае 2018 года этот показатель превышал 80 процентов.

По данным декабрьского опроса ВЦИОМ в тройку самых положительно оцениваемых россиянами общественных институтов вошли армия, Русская православная церковь и правоохранительные органы.