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Трагикомические оправдания Кремля. Год со дня отравления Скрипалей

U.K. -- A handout picture taken on Fisherton Road in Salisbury, west of London on March 4, 2018, and released by the British Metropolitan Police Service in London on September 5, 2018, shows Alexander Petrov (R) and Ruslan Boshirov, who are wanted by Brit

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Ровно год назад, 4 марта 2018 года, на скамейке в парке небольшого английского города Солсбери была замечена пара с признаками сильного отравления. Это были бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, оказавшийся в Британии после операции по обмену, и его дочь Юлия. Вскоре выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом “Новичок”, когда-то разработанным в СССР в качестве боевого отравляющего вещества. В покушении британские власти обвинили российские спецслужбы, причем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что операцию санкционировали в Кремле.

То, как шло расследование преступления и то, как относятся к нему год спустя в России и Великобритании обсудят историк Никита Петров, журналисты Галина Сидорова, Андрей Остальский и Роман Доброхотов. Ведущий Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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