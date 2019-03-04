Сотрудников ФБК вызвали на допрос из-за фильма "Он вам не Димон"

Федеральная служба судебных приставов по Москве вызвала пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на допрос в качестве свидетелей, сообщил в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов. Ранее его и ещё одного юриста фонда Вячеслава Гимади уже допрашивали в полиции.

Допросы проходят в рамках расследования уголовного дела о неисполнении приговора суда. Его возбудили из-за отказа удалить из YouTube часть фильма-расследования ФБК "Он вам не Димон", посвященного главе правительства России Дмитрию Медведеву. Обвиняемым по этому делу значится бывший директор ФБК Роман Рубанов. В конце февраля МВД объявило его в розыск.

Сам Рубанов считает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело является попыткой правоохранительных органов не дать ему вернуться в Россию.

В 2017-м году миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против ФБК с требованием удалить часть расследования "Он вам не Димон", в которой упоминается бизнесмен. Суд также обязал фонд и его основателя Алексея Навального опубликовать опровержение.

В ответ Навальный неоднократно заявлял, что не будет ничего удалять, поскольку решение суда относится к фонду, а расследование опубликовано на его личном YouTube-канале.

На данный момент фильм "Он вам не Димон" на канале Навального посмотрели свыше 28 миллионов человек.