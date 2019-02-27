Экс-директор ФБК считает, что ему хотят не дать вернуться в Россию

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов считает возбуждённое в отношении него уголовное дело попыткой правоохранительных органов не дать ему вернуться в Россию. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Медуза", уточнив, что находится за границей.

Накануне стало известно, что ещё в декабре на Рубанова завели дело о неисполнении решения суда (статья 315 УК РФ). Бывший глава ФБК сегодня заявил, что с ним не связывался никто из следователей, и что он не знает своего процессуального статуса.

Речь идёт о требовании удалить фильм "Он вам не Димон" с сайта основателя ФБК Алексея Навального. По словам нынешнего директора фонда Ивана Жданова, его и юриста Вячеслава Гимади допросили в качестве свидетелей по этому делу. Сам Навальный написал, что не удаляет ролик, поскольку решение суда относится к ФБК, а не к его личному сайту. Роман Рубанов сегодня заявил, что для суда, выносившего решение, разницы нет.

В ответ на просьбу перечислить проблемы, которые Рубанову принёс фильм "Он вам не Димон", бывший директор ФБК ответил, что затрудняется их перечислить.

"Меня сажали в спецприемник, арестовывали приставы – было столько, что я просто не вел чеклист", – заявил Роман Рубанов.