Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Экс-директор ФБК считает, что ему хотят не дать вернуться в Россию

Роман Рубанов

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов считает возбуждённое в отношении него уголовное дело попыткой правоохранительных органов не дать ему вернуться в Россию. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Медуза", уточнив, что находится за границей.

Накануне стало известно, что ещё в декабре на Рубанова завели дело о неисполнении решения суда (статья 315 УК РФ). Бывший глава ФБК сегодня заявил, что с ним не связывался никто из следователей, и что он не знает своего процессуального статуса.

  • Речь идёт о требовании удалить фильм "Он вам не Димон" с сайта основателя ФБК Алексея Навального. По словам нынешнего директора фонда Ивана Жданова, его и юриста Вячеслава Гимади допросили в качестве свидетелей по этому делу. Сам Навальный написал, что не удаляет ролик, поскольку решение суда относится к ФБК, а не к его личному сайту. Роман Рубанов сегодня заявил, что для суда, выносившего решение, разницы нет.

В ответ на просьбу перечислить проблемы, которые Рубанову принёс фильм "Он вам не Димон", бывший директор ФБК ответил, что затрудняется их перечислить.

"Меня сажали в спецприемник, арестовывали приставы – было столько, что я просто не вел чеклист", – заявил Роман Рубанов.

  • В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить часть расследования, где упоминается его имя. Рубанова уже штрафовали за отказ выполнить решение суда.​
  • Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте того же года, было посвящено премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG