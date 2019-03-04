Задержанных на сходе возле МГУ третьи сутки удерживают в полиции

Задержанных 2 марта на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова третьи сутки удерживают в отделе полиции, сообщает координатор юридической помощи проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова.



Гражданского активиста Константина Котова, Никиту Зайцева из "Ассоциации народного сопротивления" и администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова должны были осудить или отпустить из отдела сегодня до 16 часов 30 минут – в это время истекли 48 часов с момента их задержания. Однако активистов держат в отделе и при этом не везут в суд.

Изначально сообщалось, что всем задержанным вменяют повторное нарушение правил проведения акции. Сегодня выяснилось, что Иванову и Зайцеву переквалифицировали обвинение на нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Наказание по этой статье не подразумевает ареста.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.

7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Освободить Мифтахова требуют учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения аспиранта о пытках.