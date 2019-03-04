Суд продлил до апреля арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Суд в Москве продлил до 7 апреля арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия" в январе 2018 года. Об этом сообщает "Новая газета".

Слушания прошли без слушателей и представителей прессы. В здании суда был задержан Виктор Капитонов, который пришел заседание по продлению ареста. Начал снимать на видео, как приставы силой выгоняли из зала суда слушателей. Правоохранители отобрали у него записывающее устройство и задержали. На Капитонова составили протокол о неисполнении требования судебного пристава.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.

7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Освободить Мифтахова требуют учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения аспиранта о пытках.