В Японии начался суд над директором Renault Карлосом Гоном

В Токио прошло судебное заседание, во время которого впервые после ареста высказался директор автомобильного производителя Renault Карлос Гон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время слушания Карлос Гон категорически отверг все выдвинутые против него обвинения. В частности, бывший директор холдинга Renault-Nissan-Mitsubishi заявил, что никогда не скрывал доходов от японских налоговых органов. Обвинения против себя Гон назвал необоснованными, а арест — несправедливым.

Миллионер также прокомментировал обвинения в финансовых махинацих, которые он, как утверждает следствие, совершал в компании Nissan в 2008-2009 годах. По мнению Гона, он поручал лишь выполнять легальные бухгалтерские операции с целью сохранения стабильности фирмы. Обвинение полагает, что Карлос Гон переводил собственные потери на корпоративные счета с целью их скрытия от органов финансового надзора.

Срок ареста Карлоса Гона заканчивается 11 января. Но по словам прокурора Мотонари Оцуру, Гон скорее всего будет пребывать под стражей до того, как суд начнет разбирать его дело по существу. Это может продлиться около шести месяцев, заявил прокурор.

Карлосу Гону за совершение финансовых махинаций грозит до 20 лет лишения свободы.

Карлос Гон находится на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "Автоваз". С 19 ноября Карлос Гон находится в следственном изоляторе в Токио, его арестовали по обвинениям в масштабных финансовых нарушениях. После задержания Nissan и Mitsubishi отстранили Гона с поста руководителя компании. Французский Renault, однако, отказался это делать.