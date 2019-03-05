Следствие установило причину смерти рэпера Децла

Российский музыкант, рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер от острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердца. Каких-либо телесных повреждений судебно-медицинская экспертиза не выявила, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Удмуртской Республике.

Как рассказал РИА Новости отец музыканта Александр Толмацкий, на вскрытии судмедэксперты обнаружили у Децла врожденное заболевание сердца – гипертрофическую кардиомиопатию. Мать музыканта ранее назвала причиной остановки сердца перенагрузку. Децл записал за последние полгода два альбома. Жаловался, что болит рука, рассказывала она.

О смерти Децла стало известно 3 февраля. В это время музыкант находился на гастролях в Ижевске. Ему стало плохо после концерта. Кириллу Толмацкому было 35 лет. Источник ТАСС сообщал, что наркотиков или алкоголя в крови музыканта обнаружено не было.