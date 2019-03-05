СКР не нашел экстремизма в словах Дмитрия Быкова о Гитлере

Следственный комитет по Санкт-Петербургу не стал возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении писателя Дмитрия Быкова за слова о Гитлере на декабрьских "Дилетантских чтениях".

Экспертиза в рамках доследственной проверки не нашла в выступлении писателя "выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы", а также отрицания результатов Второй мировой войны и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в этот период, следует из ответа Следственного комитета правозащитному центру РОД, который оказывает правовую поддержку правым активистам.

Привлечь писателя к ответу за якобы реабилитацию нацизма требовали националисты. Их недовольство вызвали высказывания Быкова на декабрьских чтениях журнала "Дилетант". Тогда писатель, рассуждая о Белом движении и Великой Отечественной войне, сообщил, что хотел бы написать книгу о генерале Власове, а непопулярность Гитлера объяснил тем, что истребление евреев (и, как частный случай, цыган) было его главной задачей.

Эти слова писателя вызвали споры в социальных сетях, а депутат от "Единой России" Дмитрий Саблин обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру.

Позже в эфире "Эха Москвы" Быков пояснил, что он описал логику противников советской власти. И приписывать ему эти слова совершенно бессмысленно.

Дмитрий Быков – писатель, поэт, публицист, автор литературных биографий Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Входил в оргкомитет митингов "За честные выборы" в 2011–12 годах.

В 2015 году телеканал "Дождь" был исключен из ряда кабельных сетей после появившегося в его твиттере опроса на тему о блокаде Ленинграда. С резкой критикой канала выступил ряд официальных лиц.