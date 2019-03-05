Семейное дело. Как репрессировали родственников Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин, руководивший советским государством почти тридцать лет. С именем Сталина напрямую связана история репрессий в Советском Союзе: аресты, каторжный труд, многолетняя изоляция и казни по решению судебных и внесудебных органов. Под множеством приговоров и расстрельных списков – личная подпись Сталина. Мало найдется семей, которых не коснулись репрессии, – и семья советского вождя не исключение.

В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру первой жены Сталина, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына. Настоящее Время вспомнило, как Сталин репрессировал собственных родственников и как изменилась их судьба после его смерти.

Сванидзе. "Иосиф все время ласково улыбался"

Первая жена Сталина Екатерина Сванидзе происходила из семьи грузинского дворянина. Ее брат Александр учился с Иосифом Джугашвили в Тифлисской духовной семинарии.

Иосиф и Екатерина поженились в 1906 году, через год родился сын Яков. Ему еще не было года, когда мать умерла от брюшного тифа. Мальчика воспитывали многочисленные грузинские родственники.

Брат первой жены Александр Сванидзе и его жена Мария много лет были близкими друзьями Сталина. Александр – видный большевик, нарком по финансам в Грузинской ССР, позже – зампред Госбанка по внешним торговым операциям (партийный псевдоним "Алеша Сванидзе"). Мария – оперная певица. Сванидзе ездили к вождю домой и на дачу, принимали его у себя, обсуждали детей и общих знакомых, обменивались подарками. Сохранился дневник Марии Сванидзе, который она вела в 1934 – 1937 годах.

"Очень весело ужинали, я была в хорошем настроении, рассказала несколько анекдотов и И. (И. в дневниках Сванидзе – Иосиф Сталин – прим. РС) очень смеялся. Пили тосты", – писала она в июне 1935 года. А так в августе 1935-го рассказывала про совместную со Сталиным и его приближенными поездку в только-только построенном московском метро: "И. все время ласково улыбался, глаза у него были добрые, добрые и ласковые. Думаю, что его при всей его трезвости все-таки трогала любовь и внимание народа к своему вождю. <...> Он как-то сказал об овациях, устраиваемых ему – народу нужен царь, т. е. человек, которому они могут поклоняться и во имя которого жить и работать".

В 1936 – 1937 годах в дневнике Сванидзе появляется много гневных записей: сначала об убийцах Кирова, потом – о "троцкистах", которых судили в Москве в начале Большого террора. Даже слыша помехи в радиоэфире во время речи Сталина, Мария Сванидзе подозревает вредительство.

"И вот эти хамелеоны на 20-м году революции обнаружились во всем своем лживом облачении. Ни элементарной честности, ни патриотизма, ни чисто животной хотя бы привязанности к своему государству в них не нашлось", – это цитата из последней записи в дневнике Сванидзе, сделанной 7 августа 1937 года. Через четыре месяца, в декабре, одним из таких "хамелеонов" объявили ее мужа.

Следствие по его делу длилось до 1940 года, Сванидзе вменялось пособничество испанским троцкистам и шпионаж в пользу Германии. Приговорили к расстрелу, и летом 1941 года привели приговор в исполнение. В 1956 году Александра Сванидзе посмертно реабилитировали.

Пока шло следствие по делу Сванидзе, сотрудники НКВД арестовали сначала его жену, а затем сестру Маро. Их обеих расстреляли 3 марта 1942 года по постановлению Особого совещания НКВД.

Аллилуевы. "Отравители" десять лет спустя

Отцом второй жены Сталина, Надежды, был рабочий Сергей Аллилуев. У Аллилуева – идеальное происхождение (мать – горничная, отец – кучер) и трудовая биография: с двенадцати лет ушел "в люди", как герой Максима Горького, работал в железнодорожных мастерских в Тифлисе (где познакомился с настоящим Горьким, тогда еще Алексеем Пешковым), потом – помощником машиниста. Сталин в 1917 году жил у Аллилуева на конспиративной квартире в Петрограде и там же впервые увидел его дочь Надежду, которой тогда было 16 лет. Через год они поженились.

​Надежда Аллилуева родила Сталину сына и дочь – Василия и Светлану, а в 1932 году покончила с собой. Она была не единственным ребенком в семье. Старший брат Павел входил в высшее командование Красной армии, руководил автобронетанковым бюро, сотрудничал с ОГПУ. В разгар Большого террора Павел Аллилуев вместе с другими армейскими командирами обратился к Сталину с просьбой прекратить репрессии в рядах Красной армии. 2 ноября 1938 года его нашли мертвым в кабинете – остановилось сердце. Ходили слухи, что Аллилуева отравили.

За его женой Евгенией Аллилуевой (урожденной Земляницыной) сотрудники НКВД пришли в 1947 году, обвинив ее в отравлении мужа через девять лет после его смерти. При эксгумации не нашли следов яда, но Аллилуеву отправили в лагерь. Вскоре после ее ареста под стражу взяли и ее второго мужа, Николая Молочникова. Они пережили лагерь, но после освобождения расстались. Оба реабилитированы.

Кира Аллилуева – дочь Павла и Евгении, актриса Малого театра – тоже прошла лагеря. Ее арестовали в январе 1948 года. Аллилуева-младшая оказалась "слабым звеном": давала показания против родственников, в том числе против своей тетки Анны Реденс (урожденной Анны Аллилуевой, родной сестры Павла и Надежды).

"Антисоветские измышления", "очернение Сталина" – когда Анну Реденс арестовали в 1948 году, эти показания заняли свое место среди "доказательств" по ее делу. Реденс обвинили в шпионаже. Проведя несколько лет в тюрьме, она вышла на свободу психически нездоровым человеком: не узнавала сыновей, была апатична ко всему. Умерла в 1964 году в Кремлевской больнице.

Муж Реденс – польский большевик, соратник Дзержинского – к моменту ареста жены десять лет как был расстрелян. В годы Большого террора Станислав Реденс стал одним из организаторов репрессий в Московской области: участвовал в следствии по делу Зиновьева и Каменева, сажал большевика Мартемьяна Рютина. В 1938 году Реденса назначили наркомом внутренних дел в Казахстанскую ССР и уже с этой должности сняли как "врага народа".

В 1956 году с Реденса посмертно сняли все обвинения. "Вот еще на мне грех – Реденса реабилитировал", – такие слова приписывают генерал-майору Борису Викторову, который входил в специальную группу Главной военной прокуратуры по реабилитации во время развенчания культа личности Сталина. Якобы группа не собиралась реабилитировать Реденса, но получила на это личное указание Никиты Хрущева.

Остальных Аллилуевых реабилитировали на общих основаниях.

Любимая дочь и нелюбимый сын

Светлана Аллилуева, младшая и любимая дочь Иосифа Сталина, в первый раз вышла замуж еще студенткой, в 1944 году. Ее избранником стал Григорий Морозов – сын коммерческого директора парфюмерной фабрики Иосифа Морозова и одноклассник брата Светланы, Василия. Брак продлился три года. Аллилуева позднее писала, что выбором дочери отец был недоволен из-за происхождения Морозова – тот был евреем. В 1948 году свекра Светланы, который активно заводил знакомства среди новоиспеченных родственников и их приближенных, арестовали. Брак был расторгнут, у Григория отобрали паспорт и выдали новый, без отметок о браке. Иосиф Морозов вышел на свободу в 1953 году, когда Сталин умер.

В 1957 году Светлана Аллилуева вышла замуж за Джонни Сванидзе – сына тех самых Александра и Марии Сванидзе, которых Сталин звал на дачу и катал на метро, а потом объявил "врагами народа". В 1938 году, когда родителей арестовали, от Джонни (его назвали так в честь писателя и журналиста Джона Рида) отреклись все многочисленные родственники, его взяла на воспитание бывшая няня. На допросах от 11-летнего мальчика требовали показаний против отца. В 16 лет Джонни Сванидзе оказался в Казанской психиатрической больнице при тюрьме, где провел три года, а оттуда отправился в ссылку в Казахстан на пять лет. В Москву Сванидзе-младший вернулся в 1956 году, был реабилитирован. Стал ученым-африканистом, работал в МГУ. Брак со Светланой Аллилуевой продлился недолго.

Как и брак Якова Джугашвили, старшего сына Сталина, с артисткой балета Юлией Мельцер. Они поженились в 1938 году. Юлия была третьей женой Якова, он – ее пятым мужем (по данным дневника Марии Сванидзе, которая, впрочем, недолюбливала новоиспеченную родственницу). Через год родилась дочь Галина. А через два года, в 1941-м, Яков попал в плен к нацистам, оказавшись в окружении под Витебском. Вокруг этого события и реакции на него Сталина до сих пор ходят легенды и разного рода спекуляции, в том числе версия о том, что Якова Сталина предлагали обменять на фельдмаршала Паулюса. Достоверно известно, что Яков Джугашвили (Сталин) погиб весной 1943 года в концлагере Заксенхаузен под Берлином.

Тогда же выпустили на свободу и его вдову: Юлия Мельцер полтора года провела в тюрьме. Светлана Аллилуева писала, что приказ о ее аресте отдал лично Сталин, заявив о дурном влиянии жены на Якова, из-за которого тот якобы и сдался в плен.

Сын за отца отвечает. Дело Василия Сталина

Младший сын Сталина, "золотой мальчик" Кремля, стал единственным из родственников вождя, кого репрессировали не до, а после его смерти.

26 марта 1953 года, через три недели после смерти отца, Василия Сталина уволили в запас в звании генерал-лейтенанта. Но уже через месяц арестовали, обвинив в присвоении государственного имущества и "клеветнических измышлениях" в адрес советского руководства. Дали восемь лет тюрьмы и отправили во Владимирский централ. Сталин-младший сидел не под своим именем: в документах он проходил как Василий Павлович Васильев, прораб, осужденный за растрату. Освободился досрочно, в 1960 году, но меньше чем через год снова оказался под арестом за посещение посольства Китая, где Василий Сталин якобы клеветал на советскую родину.

Оказавшись по приговору суда в ссылке в Казани, сын Сталина прожил там недолго: в 1962 году умер от отравления алкоголем. В последний год жизни Василию не только запретили жить в Москве, но и отняли право носить фамилию Сталин, выдав паспорт на имя Джугашвили.

В 1999 году Верховный суд России частично реабилитировал Василия Сталина.

При подготовке материала использованы данные историко-биографического справочника Валерия Торчинова и Алексея Леонтюка "Вокруг Сталина", воспоминаний Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу", дневника Марии Сванидзе, книги Олега Хлевнюка "Сталин. Жизнь одного вождя".

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