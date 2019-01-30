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Археология

Человек сидящий. Эфир в 21:05

Исправительная колония № 2 УФСИН России в Забайкальском крае

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Тюремные рассказы Алексея Федярова

Тюрьма - вечный сюжет русской жизни и русской литературы - от протопопа Аввакума до Шаламова, от Достоевского до Солженицына. Книга "Человек сидящий" Алексея Федярова - бывшего прокурора, бизнесмена, заключенного, а ныне адвоката-правозащитника - не столько о тюрьме, сколько о том, как устроена Россия и отношения власти и общества.

Гости программы: правозащитник Алексей Федяров и юрист Сергей Охотин.Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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