Человек сидящий. Эфир в 21:05

Тюрьма - вечный сюжет русской жизни и русской литературы - от протопопа Аввакума до Шаламова, от Достоевского до Солженицына. Книга "Человек сидящий" Алексея Федярова - бывшего прокурора, бизнесмена, заключенного, а ныне адвоката-правозащитника - не столько о тюрьме, сколько о том, как устроена Россия и отношения власти и общества.

Гости программы: правозащитник Алексей Федяров и юрист Сергей Охотин.Эфир в 21:05.