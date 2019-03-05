Хиллари Клинтон не намерена вновь бороться за пост президента

Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, но пообещала, что она "никуда не уходит". В интервью, опубликованном в понедельник нью-йоркским телеканалом News12, бывшая госсекретарь США, сенатор и первая леди исключила участие в новой президентской кампании.

Тем не менее Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу президентские выборы в 2016 году, сказала, что намерена продолжать работу, выступать и остаивать то, во что она верит. Она выразила обеспокоенность политической ситуацией в США: "Меня глубоко тревожит то, что поставлено на карту в нашей стране, то, что происходит сейчас", – подчеркнула Хиллари Клинтон.

К настоящему времени о намерении бороться за президентский пост на выборах президента США объявили более десяти человек от Демократической партии и трое республиканцев. Среди демократов наиболее заметны фигуры сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Хулиана Кастро, а также бывший генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис. У республиканцев это бывший сенатор от штата Теннеси Боб Коркер, и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик.