В Европе критикуют безнаказанность расизма и гомофобии в РФ

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, опубликовала доклад с критикой действий российских властей.

Как отмечают авторы доклада, российские политические и религиозные лидеры допускают "значительное число гомофобных, трансфобных, расистских и ненавистнических высказываний". Кроме того, эксперты европейской комисии обеспокоены "чрезмерным применением антиэкстремистского законодательства и злоупотребления им" для, как они считают, "подавления законной критики политики правительства, политической оппозиции или религиозных убеждений".

Составители документа особо выделяют последствия перевода домашнего насилия из уголовного преступления в административное правонарушение. Одобренные в феврале 2017 года изменения в законодательство дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", говорится в докладе. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости призывает Москву пересмотреть этот закон.

Кроме того эксперты комиссии отмечают существующую в России дискриминацию ЛГБТ-сообщества. Они призывают отменить законодательный запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних, а также создать независимый от полиции и прокуратуры орган, полномочный расследовать все жалобы на действия правоохранительных органов в отношении ЛГБТ-активистов.

В Евросоюзе также серьёзно обеспокоены российским законодательством, которое регулирует деятельность некоммерческих организаций (НКО). Необходимость НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов" подрывает гражданскую активность и защиту уязвимых групп населения, говорится в докладе.

Комиссия Совета Европы настоятельно рекомендует российским властям отказаться от термина "иностранный агент" и четко определить понятие "политической деятельности".

Российские власти считают эти предложения необоснованными и неприемлемыми.

В список Минюста НКО-"иностранных агентов" включены 73 некоммерческие организации.