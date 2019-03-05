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У могилы Сталина в Москве задержаны двое активистов, бросивших в его памятник цветы

На акции с возложением цветов и венков к могиле Сталина в Москве

Двое активистов общественного проекта "Декоммунизация" задержаны у Некрополя у Кремлёвской стены, где проходила акция коммунистов с возложением цветов и венков к могиле бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом задержанные рассказали изданию "ОВД-Инфо", задержание одного из них снял фотокорреспондент издания "Знак.ком".

По словам одного из активистов, Евгения Сучкова, он бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". Вторая, Ольга Савченко, тоже бросила в памятник переломанный цветок.

Задержанных доставили в отделение полиции "Китай-город" в центре Москвы. У них забрали паспорта, Сучкова сфотографировали "для базы".

Памятник жертвам политических репрессий в Москве
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ВЦИОМ: половина молодежи в России не знает о сталинских репрессиях

  • Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Коммунисты, в том числе парламентская партия КПРФ проводят ежегодную акцию "две гвоздики товарищу Сталину" с возложением к монументу венков и цветов к могиле у кремлевской стены на Красной площади. По свидетельству корреспондента телеканала "Дождь", на неё пришли несколько сотен человек.
  • По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей СССР.
  • В 2017 году "Левада-центр" проводил опрос об отношении россиян к сталинским репрессиям. Согласно данным их опроса, только 39 процентов россиян, знающих о репрессиях, считали их преступлением. Четверть респондентов объясняли сталинские репрессии "политической необходимостью". А 36 процентов готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху результатами.

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