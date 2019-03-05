Двое активистов общественного проекта "Декоммунизация" задержаны у Некрополя у Кремлёвской стены, где проходила акция коммунистов с возложением цветов и венков к могиле бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом задержанные рассказали изданию "ОВД-Инфо", задержание одного из них снял фотокорреспондент издания "Знак.ком".

По словам одного из активистов, Евгения Сучкова, он бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". Вторая, Ольга Савченко, тоже бросила в памятник переломанный цветок.

Задержанных доставили в отделение полиции "Китай-город" в центре Москвы. У них забрали паспорта, Сучкова сфотографировали "для базы".