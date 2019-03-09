Индульгенция и прощение. Эфир в 18:30

Прощение, любовь, милосердие: можно ли ими поделиться, безвозмездно, за деньги или за добрые дела? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с теологом Иваном Лупандиным. Эфир в 18:30.
Прощение, любовь, милосердие: можно ли ими поделиться, безвозмездно, за деньги или за добрые дела? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с теологом Иваном Лупандиным. Эфир в 18:30.
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