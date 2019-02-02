Свобода и обязательность. Эфир в 18:30

Как соединить свободу с необходимостью дисциплины и планирования? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с монахиней Елисаветой Крючковой, в прошлом настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Эфир в 18:30.
Как соединить свободу с необходимостью дисциплины и планирования? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с монахиней Елисаветой Крючковой, в прошлом настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Эфир в 18:30.
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