Вера и неверность. Эфир в 18:30

Почему раскрытие латвийских документов о служителях Церкви, сотрудничавших с КГБ, вызвало скандал? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с лютеранским пастором из Петербурга Эльвирой Жейдс. Эфир в 18:30.
Где граница между кесаревым и Божьим?
Почему раскрытие латвийских документов о служителях Церкви, сотрудничавших с КГБ, вызвало скандал? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с лютеранским пастором из Петербурга Эльвирой Жейдс. Эфир в 18:30.
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