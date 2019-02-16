Вера и неверность. Эфир в 18:30

Почему раскрытие латвийских документов о служителях Церкви, сотрудничавших с КГБ, вызвало скандал? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с лютеранским пастором из Петербурга Эльвирой Жейдс. Эфир в 18:30.