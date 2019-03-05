В Красноярске активист арестован на 20 суток за акцию 9 сентября

Центральный районный суд Красноярска 5 марта признал Александра Соложенко виновным в повторном нарушении закона о проведении публичных мероприятий и приговорил его к 20 суткам ареста.Защита намерена обжаловать решение суда. Одна из причин – у активиста есть проблемы со здоровьем, сообщил его адвокат Владимир Васин корреспонденту "Сибирь.Реалий".

По словам адвоката, во время акции против пенсионной реформы, состоявшейся 9 сентября 2018 года, Соложенко дал интервью журналистам по теме мероприятия. Эта видеозапись, а также съемки полиции послужили для суда достаточным основанием для подтверждения участия активиста в митинге и шествии. Васин отметил, что это распространенная практика, поскольку по закону срок привлечения к ответственности – год.

Полицейские задержали Соложенко 4 марта и составили в отношении него протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Минувшую ночь активист провёл в отделении полиции.

9 сентября 2018 года в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.