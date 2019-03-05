Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами, главами местных госучреждений и молодежью Наманганской области заявил, что сотрудникам Министерства внутренних дел страны нужно похудеть, пишет "Настоящее время".
"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", — цитирует президента издание Daryo.uz. Что будет с сотрудниками, не выполнившими распоряжение, не сообщается.
Мирзиёев уже говорил о проблеме лишнего весе у граждан Узбекистана в 2018 году. После этого выступления, сообщает Узбекская служба Радио Свобода, появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в страну требуют от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения веса в норму.
В 2019 году Узбекистан возглавил рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, составленный исследователями Йенского университета в Германии.
В Узбекистане, согласно исследованию, на 100 тысяч человек приходится 394 смертельных случаев смерти, причиной которых стало плохое питание. В 2017 году в журнале New England Journal of Medicine была опубликована статья, согласно которой Узбекистан лидирует среди стран Центральной Азии по числу людей, страдающих лишним весом.
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