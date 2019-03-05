Прокуратура ФРГ обвинила россиянина в подготовке взрыва

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения 31-летнему россиянину, задержанному в 2016 году по подозрению в подготовке взрыва. Некий Магомед-Али (фамилия обвиняемого не разглашается согласно местному законодательству, - прим. РС) намеревался "убить или ранить максимальное число людей" при использованию взрывчатых веществ, сообщается на странице Федеральной прокуратуры Германии.

По данным следствия, гражданин России приехал в Берилин в октябре 2011 года. Там он познакомился гражданином франции. Вместе с ним, в октябре 2016 года, россиянин собрал взрывное устройство в одной из берлинских квартир. Совершить противоправные действия ему помешала германская полиция, которая провела спецоперацию.

Гражданин Франции был задержан в 2017 году по подозрению в подготовке другого теракта.

Ранее Магомед-Али вступил в исламистскую группировку. Он якобы пытался уехать воевать в рядах ИГИЛ, но эта попытка закончилась неудачно, передает газета Die Welt.

Прокуратура также утверждает, что россиянин и француз были знакомы с Анисом Амри, гражданином Туниса, который в декабре 2016 года устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Амри тогда врезался в толпу на грузовике, в результате его действий погибли двенадцать человек.