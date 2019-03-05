В Европарламенте выдвинули ультиматум Орбану за критику ЕС

Лидер право-центристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выдвинул ультиматум премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В интервью изданию Bild, Вебер потребовал от него прекратить критику европейских органов. В противном случае, по словам немецкого политика, партию "Фидес" исключат из крупнейшей в Европарламенте, право-центристской ЕНП.

По мнению лидера консервативной партии и кандидата на пост главы Еврокомиссии, премьер-министр Венгрии и его сторонники должны выполнить три условия для того, чтобы остаться в её рядах.

Во-первых, от них требуется прекратить "антибрюссельские кампании" против институций Европейского союза.

Во-вторых, Виктора Орбана просят извиниться перед членами европейской партии за предыдущие высказывания, которые нарушают ценности объединения.

В-третьих, по мнению Вебера, Будапеште должен немедленно возобновить работу Центрально-европейский университет. Власти Венгрии закрыли это учебное заведение, обвинив его главного спонсора Джорджа Сороса в поддержке массового переселения в страну мигрантов с Ближнего Востока.

Вслед за председателем Европейской народной партии действия Орбана в эфире телеканала ZDF раскритиковал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также состоит в ЕНП.

Также известно, что двенадцать национальных отделений ЕНП потребовали исключить партию "Фидес" Виктора Орбана из общеевропейского объединения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании европейской партии 20 марта.

Виктор Орбан выступает против выхода "Фидеса" из Европейской народной партии. В комментарии агентству Reuters он заявил, что "более важным, чем разницы во мнениях является серьезный диалог о будущем Европы". Ранее Орбан поддержал опубликованную во вторник программную статью президента Франции Эммануэля Макрона.

Выборы в Европейский парламент пройдут в конце мая. Европейская народная партия сейчас располагает 217 из 750 мест в ассамблеи, из них 12 приходится на "Фидес".