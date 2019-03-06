Пятая волна. Эфир в 21:05

После четырех волн российской эмиграции в 20 веке в настоящее время продолжается пятая волна. Она качественно отличается от предыдущих, в особенности от экономической эмиграции 1990-х: теперь покидают Россию образованные и успешные жители больших городов, и причины все чаще политические – люди уезжают от сокращения прав и свобод, нарастания репрессий и страха, от отсутствия в стране перспектив. Особенно ускорилась эмиграция после разгрома «болотной» оппозиции и возвращения Путина в 2012 году на пост президента. Насколько критичен «путинский исход» для будущего России?

В эфире Александр Гребенюк, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ, и Анатолий Вишневский, директор Института демографии ВШЭ. Эфир в 21:05.