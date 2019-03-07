"Не все тут зомби". Как в Тверской области появились 22 сотки Украины

Владимир Егоров из Торопца Тверской области повесил над своим домом украинский флаг и провозгласил личные 22 сотки территорией Украины. "Это, конечно, не вернет Украине Крым или Донбасс, но зато в Украине люди будут знать, что не все тут зомби и вата", – говорит он Радио Свобода. Неделю назад на своей странице в соцсетях, опубликовав фотографию дома с желто-голубым флагом, Егоров выдвинул политические требования: "Путин, освободи захваченную территорию Украины! Освободи Сенцова, моряков и всех военнопленных, не мешай жить соседней стране! Займись своей!​ Я простой русский человек, я не хочу, чтобы моя страна была такой".

Патриархальный Торопец находится как бы в тупике. До Москвы отсюда 400 километров, до Твери – 350. Дом у Егорова практически в центре города, его отлично видно с трассы, где каждый день проезжают сотни машин. Украинский флаг, что гордо реет над Торопцом уже неделю, Егоров заказал за 167 рублей на Алиэкспрессе.

Мне хочется кричать: Путин, отстань от Украины!

– Хотел повесить флаг к пятилетию Майдана, да посылка опоздала, – рассказывает Егоров. – Флаг Украины я считаю флагом свободы. А то, что я его повесил у себя над домом, это просто мой долг. Мне самому это нужно было сделать... Многие мне пишут в соцсетях, что вывесить флаг Украины в России – это геройство. Говорю им – нет. Не это называется геройство. Геройство – это подвиг "Небесной Сотни", подвиг бойцов добровольческих батальонов, которые первыми приняли удар агрессора, геройством я считаю подвиг "киборгов" в донецком аэропорту. А я всего лишь хочу напомнить, что в российских тюрьмах находятся десятки украинских политзаключенных и военнопленных, на 20 лет осужден Олег Сенцов, мне хочется кричать: Путин, отстань от Украины!

В Торопце к появлению украинского флага отнеслись спокойно.

– Может, кто-то и хотел бы его сорвать, насмотревшись киселевых-скабеевых, но только я сразу предупредил, что у меня камера над домом круглые сутки все пишет, вот никто и не лезет. А вообще народ у нас тут запуганный, верит, что Путин хороший, бояре плохие. Кто такой Сенцов знать не знают. Про военных моряков что-то слышали, мол, нарушили границу, поэтому сидят за дело...

Народ меня тут поддерживает, но не в открытую, конечно, а за глаза

Я как флаг повесил, взял камеру и пошел в народ, спрашивал нравится-не нравится. Дети вон сказали, что он красивый, я тоже так считаю. А вообще народ меня тут поддерживает, но не в открытую, конечно, а за глаза. В нашем торопецком паблике [в сети Вконтакте] меня даже на главу района выдвинули, народ активно голосовал, у нас сейчас это местно вакантно. Но кто ж меня до выборов допустит – у меня ж судимость за экстремизм, осужден на два года условно с испытательным сроком один год, моя фамилия в списках Финмониторинга, поэтому даже этот дом продать, чтобы переехать в другое место, я не могу, а деньги, поступающие на мой счет, обращают в доход государства. Мне вот тут сердобольная женщина перевод прислала на почту, две тысячи рублей. Я обрадовался, думал, сейчас за свет заплачу. А на почте сначала хотели выдать, а потом побежали к начальству – ошибка типа вышла, ничего вам не положено.

Егоров долгое время был активистом партии "Яблоко", работал электриком, в свободное время вел популярный в районе паблик "Граждане Торопца". В 2016 году он в резко негативном ключе прокомментировал высказывание премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего мало получающим учителям "еще что-то заработать", написав, что ответственность за бедственное положение работников бюджетной сферы несет президент России Владимир Путин. Использованные в посте выражения следствие истолковало как экстремистские. Один из экспертов посчитал, что речь шла о призыве к физическому уничтожению руководства России, свидетель в суде заявил, что воспринял пост как призыв к свержению власти. В итоге Егорова осудили на два года условно, запретив администрировать сайты. "Мемориал" признал его политзаключенным.

– СМИ у нас тут, конечно, есть, но только пишут они лишь то, что удобно власти, я же, хоть и простой электрик, был вроде независимого журналиста, писал в паблике про наших жуликов и воров. Песок у нас тут из карьеров крали мама не горюй, вывозили КамАЗами, а местная полиция и администрация все это дело покрывали. После того, как я об этом написал, в мае 2017 года, в моем доме разбили окна, в комнату, в которой спала маленькая дочка, бросили камень, рядом валялась канистра с бензином.

​Егоров не испугался и отправил доказательства воровства на песчаном карьере в Москву. Но вместо расследования кражи и нападения на его семью, активизировалось уголовное дело против самого Егорова из-за старого поста "ВКонтакте". Опасаясь уголовного преследования, Егоров бежал на Украину, где попросил политического убежища. Украинские власти отказали ему в статусе беженца и вывезли на нейтральную полосу у границы с Россией. Егоров выехал в Белоруссию, но был задержан и доставлен Россию. В СИЗО он провел несколько месяцев, а потом ему дали условный срок.​

Мне так и говорят: был бы ты насильником или убийцей, взяли бы тебя на работу, но ты же экстремист!

– Я когда без загранпаспорта, которого у меня нет, бежал в Украину, то сразу на работу устроился. Я же рукастый, все починить-сделать могу. Меня в Чернигове, где я тогда жил, на швейную фабрику взяли, платили хорошо. А в родном Торопце, где жило несколько поколений моей семьи, где меня как облупленного все знают, работы для меня нет. Вообще никакой нет! Мне так и говорят: был бы ты насильником или убийцей, взяли бы тебя на работу, но ты же экстремист!.. Я на бирже труда стою, все время про вакансии спрашиваю. Прихожу по ним, а мне сразу отбой, типа взяли уже кого-то другого. Пообещали тут знакомые устроить меня на звероферму частную, за норками дерьмо убирать. 10 тысяч в месяц платят, работа круглые сутки, берут туда кого попало, без паспортов даже, потому что на ферму эту никто идти не хочет. Но только, сказали мне, ты сначала у одного человека, как раз того самого, для кого КамАЗами песок крали, прощения попроси, тогда тебе и работу дадут. В общем, иди скотником в рабство да еще и извинись перед кадыровым местным. Я не стал, конечно... Я ведь в Украину не от уголовного дела бежал, а потому что семье могли уже что угодно сделать, бежал, чтобы их обезопасить. Я ведь думал, что получу убежище и семью потом перевезу. Но, видимо, я в тот момент не очень адекватно действовал. Да и жена моя не захотела быть декабристкой, я в ее глазах неудачник, даже в Украину не смог уехать. Она с детьми ушла от меня, так что теперь я один. Мне пишут незнакомые люди: не хочу ли я все тут бросить и переехать? Хочу, конечно, невозможно же здоровому мужику без дела сидеть, на пособие (с нового года его повысили до 1,5 тысяч рублей, было 750 рублей – РС) жить. Но только с моим клеймом экстремиста никуда нормально не устроиться, каждый месяц я должен ходить в местный ФСИН отмечаться. Да и где я буду жить? Как узбеки в вагончике с кучей людей, надеясь, что за работу все-таки заплатят?

После того, как Егоров вывесил над домом украинский флаг, ему много стали писать и звонить с Украины.

Я всей душой желаю Украине построить свободную страну, а политзекам и военнопленным поскорее выйти на волю

– Спрашивают, не обижаюсь ли я, что меня из страны выслали? Я отвечаю, что это ФСБшники, окопавшиеся в СБУ, меня вытурили, их самих надо вычислить и гнать оттуда поганой метлой. А простые люди меня не предавали. Поэтому я всей душой желаю Украине построить свободную страну, а всем политзекам и военнопленным поскорее выйти на волю. Но пока они за решеткой, над моим домом будет висеть украинский флаг. Еще несколько штук хочу купить, потому что качество на Алиэкспрессе оказалось плохое, ткань рвется быстро. А к лету, бог даст, и вышиванку себе закажу, – говорит торопецкий "экстремист".

Александр Рекубратский, автор петиции, в которой требовал обмена российских и украинских заключенных, считает, что все действия, которые обращают внимание людей на эту проблему, полезны.

– Акции за освобождение Сенцова и других узников российско-украинской войны проходят с 6 сентября прошлого года ежедневно, в форме одиночных пикетов. Участвуют в них обычно одни и те же люди, всего несколько десятков человек, хотя и новые тоже появляются, – рассказывает он. – Мы видим, что идею обмена поддерживают все больше людей, а длительная голодовка Олега Сенцова подтолкнула их к более активным действиям. Часто можно услышать, в том числе и от Путина, что мы-де хотим обмена, но все тормозит Украина. В любом случае всем протестующим надо оставаться на свободе, так как дело это, похоже, долгое.

Адвокат Александр Островский говорит, что такие акции протеста в глубинке дальше будут только чаще.

Нельзя до бесконечности оболванивать население

– С юридической точки зрения такая акция – повесить украинский флаг над своим домом, чтобы напомнить о проблеме политзаключенных, – абсолютно законна и придраться правоохранительным органам тут не к чему, – говорит адвокат. – Такие истории на самом деле серьезный "звоночек" для власти. Нельзя до бесконечности оболванивать население, потому что кто-то перестанет в это верить из чувства самосохранения, кто-то – из чувства протеста. В итоге тысячи часов дешевой антиукраинской пропаганды дают обратный эффект, а не тот, на который рассчитывали пропагандисты, – считает Островский.