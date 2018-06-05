В Твери активиста осудили на два года условно за пост против Путина

Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост с критикой президента России Владимира Путина в социальной сети "ВКонтакте". Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет. Об этом сообщает адвокат правозащитной группы "Агора", представляющий интересы обвиняемого.

Егорову назначили испытательный срок в три года и запретили модерировать веб-сайты. Также у активиста изъяли системный блок персонального компьютера.

Активист партии "Яблоко" Владимир Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года, после того как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Он связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Активист попросил политического убежища в Белоруссии, однако был экстрадирован в Россию, где был помещен под стражу.