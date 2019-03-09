Съезд Второй мировой. Как Сталин готовил большую войну

80 лет назад в Москве прошёл XVIII съезд ВКП(б). До сих пор историки почти не уделяли внимания этому мероприятию, хотя несомненно, даже сугубо с формальной стороны, это было главное политическое событие в СССР в год начала Второй мировой войны. Читая пожелтевшие стенограммы этого собрания, сложно отделаться от мысли, что основная угроза миру исходила не из Берлина или Токио, а из красной Москвы.

Предыдущий, XVII съезд историки обычно называют "съездом расстрелянных" (в советской историографии бытовало название "съезд победителей"). По характеру речей и последствий XVIII съезда его можно смело называть "съездом воинствующих".

Мероприятие проходило с 10 по 21 марта 1939 года. В СССР в октябре предыдущего (1938) года завершился виток массового террора, названного затем "Великой чисткой". Все реальные и даже потенциальные оппозиционеры в ВКП(б) были либо истреблены, либо отправлены в места лишения свободы (в отдельных случаях – исключены из партии), а население запугано.

Почти все делегаты XVIII съезда являлись сравнительно молодыми сталинскими выдвиженцами, ему они были обязаны своим привилегированным положением и возможностью править страной.

Перед совершившими внутриполитические преобразования встали новые задачи и цели – внешнеполитические, тем более что эскалация насилия в международной обстановке позволяла надеяться на их успех.

Бывают случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая

Что касается чаяний коммунистов в этих условиях, то показательно соответствующее высказывание Сталина. В конце 1938 года вышла тиражом 10 миллионов экземпляров отредактированная вождём книга "История ВКП(б). Краткий курс". Осенью 1938-го же года, выступая перед участниками совещания пропагандистов, созванного в связи с выходом этой работы, Джугашвили заявил: "Большевики не просто пацифисты, которые вздыхают о мире и потом начинают браться за оружие только в том случае, если на них напали. Неверно это. Бывают случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка подходящая, если условия благоприятствуют... То, что мы сейчас кричим об обороне, – это вуаль, вуаль. Все государства маскируются: “с волками живёшь, по-волчьи выть”. Глупо было бы своё нутро выворачивать и на стол выложить. Сказали бы, что дураки".

Всё перечисленное нашло своё отражение в речах и резолюциях съезда, притом на съезде говорили не только об обороне.

Мотив красного глобализма, который присутствовал и в "Кратком курсе", нашёл своё место и в докладе вождя. Коснувшись "Некоторых вопросов теории", вождь "полемизировал" с Энгельсом в вопросе отмирания государства: "Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение...

Нет, не сохранится и отомрёт, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим".

Эти намёки, как мы увидим ниже, были точно поняты другими делегатами съезда.

Не обошёл Сталин внешнеполитические акции ведущих мировых держав, осуждая Италию, Германию и Японию за агрессивность, а Англию, Францию и США за нейтралитет: "В политике невмешательства сквозит стремление, желание не мешать агрессорам творить своё чёрное дело, не мешать, скажем, японцам впутаться в войну с Китаем, а ещё лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, – выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, “в интересах мира”, и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дёшево, и мило!"

В этой же речи Сталин заявил, что СССР не должен вмешиваться ни в какие крупные конфликты. 23 августа с Германией был подписан пакт о ненападении и разделе Европы. 1 сентября гитлеровские войска вошли в Польшу и в течение первой половины этого месяца поставили её на грань поражения. Из-за этого Англия и Франция объявили войну Германии: вспомним сталинские слова "и дёшево, и мило". А 17–23 сентября Красная Армия захватила восточную часть Польши с незначительными потерями. Этой акцией Советский Союз нарушил сразу пять подписанных ранее международных соглашений, включая и договор о ненападении. На это у Сталина заранее было дано "теоретическое" обоснование:

"Подорвав основы послевоенного мирного режима и опрокинув элементарные понятия международного права, война поставила под вопрос ценность международных договоров и обязательств".

Надо заметить, что и с Японией в 1945-м дело было сделано почти по тому же "польскому" сценарию, с таким же нарушением пакта 1941 года о нейтралитете, открывшим дорогу к Пёрл-Харбору.

Всегда и везде быть готовым к разгрому врага

Совсем короткая речь Лаврентия Берии не отличалась большим количеством угроз и особенной свирепостью, и даже в ней сквозит некая направленность вовне: помимо анализа международного положения, нарком внутренних дел особенно подчёркивал необходимость укреплять внешнюю разведку.

Из всех выступлений особенно красноречивы речи военных.

Нарком обороны Клим Ворошилов дал развёрнутый анализ роста качества и количества Красной Армии, постоянно подчёркивая её возросшие наступательные свойства и рост наступательных вооружений: авиация, танки и т. д.

Начальник Главного политического управления Рабоче-крестьянской Красной Армии Лев Мехлис говорил в том же духе: "Товарищ Сталин определил и задачи Рабоче-крестьянской Красной Армии в период коммунизма…

…2) Всегда и везде быть готовым к разгрому врага.

3) Держать не только порох сухим, но всегда располагать достаточным количеством смирительных рубах для сумасшедших, мечтающих о “крестовом походе” на Советский Союз.

4) Если вторая империалистическая война обернётся своим остриём против первого в мире социалистического государства, то перенести военные действия на территорию противника, выполнить свои интернациональные обязанности и умножить число советских республик! (Аплодисменты) (курсив мой. – А.Г.) (…)

Мы будем бить врагов Советского Союза так, чтобы ускорить ликвидацию капиталистического окружения и чтобы товарищ Сталин дал Рабоче-крестьянской Красной Армии оценку – “отлично” (Бурные аплодисменты)".

Вскоре после этой речи количество "республик" СССР действительно увеличилось – за год на 5. Но "остриё войны" в тот момент ещё не поворачивалось против СССР – "республики" были образованы в результате советской агрессии на территории противника.

После речи Мехлиса последовал ряд приветствий съезду от представителей родов войск.

Сталин вообще запретил на съездах партии вольное ораторское искусство

Относительно малые чины выступавших дают основания предположить, что сами они речей себе не составляли. Во всяком случае, редактировали доклады лейтенантов и младших командиров люди более высокого ранга. Таким образом, "приветствия" демонстрируют общее направление "генеральной линии партии". Данное предположение подтверждается обилием в их речах схожих идеологических штампов и общей направленностью выступлений. К подобному выводу склонялся и родоначальник советологии Абдурахман Авторханов: "Не умея импровизировать, он [Сталин] вообще запретил на съездах партии вольное ораторское искусство. Каждый оратор должен был выступать по заранее представленному в ЦК написанному тексту".

Наименьшей агрессивностью отличалось приветствие съезду от пограничников, т. к. погранвойска обычно предназначаются для обороны. Но и в относительно мирной речи Героя Советского Союза лейтенанта погранвойск НКВД Чернопятко звучит недвусмысленная угроза:

"Пусть жалкие козявки ползают под ногами у советского слона.

Пусть беснуются фашистские мракобесы вокруг советских границ.

Пусть злится враг и злобу ширит

И новых войн сплетает нить, –

Нет сил таких и в целом мире,

Чтоб нас могли остановить.

Для каждого сумасшедшего мракобеса мы найдём смирительную рубашку! (курсив мой. – А. Г.)". По своей сути призванные останавливать агрессоров, пограничники здесь явно выступают в необычной роли – в выступлении речь идёт о том, что враг хочет остановить советских пограничников. Но ему это не удастся…

Советские пограничники действительно первыми вторгались на территорию Польши и Финляндии в 1939 году, Прибалтики в 1940 году, Румынии летом 1940 года, Японии и Манчжурии в "августовский шторм" 1945 года. Заранее обученные подобным операциям, они уничтожали погранзаставы противника, захватывали мосты и мелкие приграничные островки, служили проводниками наступающим частям РККА, так как в мирное время занимались разведкой на приграничной территории.

Из дальнейшей карьеры Чернопятко ясно, что он хорошо понимал советскую военную теорию и практику. В годы войны с Германией он служил в Главном управлении пограничных войск НКВД, и в 1948 году ему был присвоен чин майора.

От Военно-Морского Флота съезд приветствовал младший командир линкора "Октябрьская революция" Г. Мыльников:

"Советский народ строит самый сильный в мире Военно-Морской Флот. Этот флот является составной частью героической непобедимой вооружённой силы великого Советского Союза. Этот флот способен громить врага в любом море, в любом океане (курсив мой. – А. Г.) при любом сочетании вражеских сил. (Аплодисменты)", [5, с. 504].

СССР действительно строил в те годы один из самых мощных в мире флотов с большим количеством подводных лодок. Также в тот момент разворачивалась программа создания сверхмощных тяжёлых крейсеров. Ход Второй мировой войны на суше изменил эти планы. Но желание младшего командира Мыльникова громить врага в любом море говорит о том, что краснофлотцы намеревались не только оборонять родные берега.

"Вся эта несокрушимая сила [РККФ] готова по первому зову партии, по приказу Советского правительства (курсив мой. – А. Г.) вместе с Красной Армией обрушиться на врага и разгромить его".

"По приказу партии и правительства" РККФ начал агрессию против Финляндии в 1939-м.

Желание "ринуться на врага" по отмашке начальства присутствует также в приветственной речи от кавалерии батальонного комиссара А. Нерченко: "Красный кавалерист знает и готовится к тому, чтобы наших врагов рубать на их же территории. (Бурные аплодисменты). (...)

Наши механизированные боевые средства: танки, пушки, пулемёты – в полном порядке и в постоянной боевой готовности!

Наши славные бойцы – лихие красные конники, сыновья и братья героев Гражданской войны – в мгновение ока по первому слову приказа (а не в ответ на нападения врага. – А. Г.) готовы ринуться на любого врага".

Через 5 месяцев советская (фактически механизированная) конница вместе с остальными частями РККА "по первому слову приказа" нанесла внезапный и сокрушительный удар в тыл сражающемуся с немцами Войску Польскому. Через 6 лет после съезда воинствующих удар советско-монгольской конно-механизированной группы через пустыню Гоби стал важнейшей составляющей Маньчжурской операции.

От танкистов съезд приветствовал Герой Советского Союза полковник Алексей Панфилов: "Мы, танкисты, заверяем XVIII съезд большевистской партии... что наши танки в полной боевой готовности. (Аплодисменты).

Мы всегда готовы на удар врага ответить двойным всесокрушающим ударом.

Сталин – наше знамя! Под этим знаменем советские танкисты ринутся в бой вперёд за коммунизм! (Шумная овация всего зала)".

Обычно советские коммунисты при любом удобном случае предпочитали лозунги советизации и мировой революции прикрывать фразами о патриотизме. Но здесь тем не менее съезд устроил овацию.

Позже полковник Панфилов успешно воевал как с Японией, так и с Германией, и в 1945 году стал Дважды Героем Советского Союза.

От лётчиков Красной Армии съезд приветствовал комбриг Сергей Денисов, за два года до этого получивший звезду Героя Советского Союза за бои в небе Испании:

"Мы, лётчики, хорошо поняли исторический доклад т. Сталина на XVIII съезде партии и его слова о капиталистическом окружении. И если фашистские любители чужого добра осмелятся напасть на мирный труд нашего 170-милионного народа ... – на крыльях советов мы понесём смерть фашистским поработителям, понесём свободу и счастье рабочим стран-агрессоров. Мы сделаем всё, чтобы полностью стереть с лица земли зарвавшихся империалистов…"

Курсив в цитате взят из стенограммы. Также в ней пропущен отрывок после слова "народа". Вероятно, Денисов сказал нечто столь воинственное, что, по мнению партийных цензоров, не должно было быть опубликовано.

Ураганом ворвётся Красная Армия во вражескую землю

Фактически Денисов предсказал в своём выступлении не только характер будущей схватки, но и своё место в ней. В советско-финляндскую войну он командовал ВВС самой сильной в то время в СССР, если не в мире, 7-й общевойсковой армии. Через 8 месяцев после цитируемого выступления авиация под его командованием наносила "контрудар" по Финляндии. Сталин в апреле 1940 года на совещании по итогам войны выразил удовлетворение по поводу масштабов разрушений в Выборге. Чуть ранее – 21 марта 40-го года, Денисов стал Дважды Героем Советского Союза "за успешное руководство боевыми действиями ВВС 7-й армии при прорыве линии Маннергейма". При переаттестации высшего командного состава в мае 40-го же года он стал генерал-лейтенантом. В 1944 году после ряда успешных действий на фронтах советско-германской войны он был переведён в Главный штаб ВВС РККА, где и работал до 1947 года.

От советской артиллерии, в то время мощнейшей в мире, съезд приветствовал майор Тимофей Ростунов: "Сталинские артиллеристы заверяют XVIII съезд большевистской партии, мы выполним долг перед родиной. Орудия и снаряды, которые даёт нам страна, мы употребим умело и с пользой для советской родины. Наша артиллерия – артиллерия наступательного действия. Ураганом ворвётся Красная Армия во вражескую землю и убийственным артиллерийским огнём сметёт врага с лица земли (курсив мой. – А. Г.). (Продолжительные аплодисменты)".

17 сентября 1939 года РККА "ураганом ворвалась" в Польшу, но случаев "ураганного" применения артиллерии не было, т. к. деморализованное к тому моменту Войско Польское, получив приказ сражаться с РККА только в случае попыток разоружения с её стороны, оказывало разрозненное сопротивление, а его солдаты сдавались в плен. Всё же артиллеристы и тут сослужили свою службу. Под угрозой разрушения Львова советскими орудиями гарнизон города сложил оружие.

Несколько другой характер носило применение артиллерии в войне с Финляндией. По линии Маннергейма советские войска выпустили огромное количество снарядов, разрушив или повредив основные укрепления. Слова о наступательном характере советской артиллерии, произнесённые Ростуновым на XVIII съезде партии, подтвердились.

Знаменитый полковник Александр Родимцев, тогда уже Герой Советского Союза (присвоили 22.10.37 за участие в войне в Испании), будущий Дважды Герой Советского Союза (1945), будущий генерал-полковник приветствовал съезд от стрелковых и прочих родов войск: "Наш стрелковый корпус – это 79 тысяч кг металла в минуту, это – огненный шквал, могучий залп, какого не могут дать корпуса распоясавшихся агрессоров (Продолжительные аплодисменты)".

Следует заметить, что восемь десятков тонн смертоносного металла в минуту – не предел огневой силы стрелковых корпусов РККА. В сентябре 1939 года стрелковые корпуса Красной Армии, и без того самые мощные в мире, были резко усилены путём добавления в стрелковые дивизии и корпуса артиллерийских батарей и целых артполков.

Родимцев продолжил: "В грядущих сражениях с врагами нашей родины Красная Армия, как гигантское боевое отделение советского народа, будет смело и победно наступать согласно своему боевому уставу на территорию нашего врага. Она будет наступать, не оглядываясь назад..."

Эти слова оказались пророческими: спустя 5 месяцев полковник Родимцев принимал участие в захватнической войне против Польши.

XVIII съезд ВКП (б) проходил полностью по плану Сталина, а делегаты были наделены минимальной инициативой и свободой. Речами и атмосферой этого съезда вождь и его ближайшие соратники дали понять партии и стране: Советский Союз готовит большую войну. Она вскоре и началась, как раз после подписания пакта Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 года. После этого СССР вступил в эту войну как агрессор, начав "освободительные походы" 1939–40 гг. – практическое воплощение в жизнь идей и лозунгов XVIII съезда.

Александр Гогун –​ историк, автор книг "Между Гитлером и Сталиным", "Сталинские коммандос" и других.