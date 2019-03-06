Путин подписал закон, запрещающий военным пользоваться смартфонами

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим и призывникам использовать во время службы телефоны и другие устройства для записи и хранения информации с доступом в интернет. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Военным будет запрещено рассказывать представителям СМИ и писать в сети интернет об особенностях службы или бывших сослуживцах и их родственниках. Ранее закон был принят Государственной думой России. За него проголосовало 408 депутатов, против не выступил никто.

Публикация подобных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря соцсетям журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году на Украине, а с 2015 года – в Сирии. Данные из соцсетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом в 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.

По мнению правозащитников, принятие этого закона, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня "дедовщины" в российской армии.