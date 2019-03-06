Житель Дагестана задержан из-за угроз организаторам концерта Егора Крида

Житель Дагестана Ахмед Исрапилов задержан в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму. Оно связано, в частности, с угрозами организаторам концертов в республике. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики и телеграм-канал "База". Источники изданий связывают задержание Исрапилова с отменой концерта рэп-исполнителя Егора Крида (Булаткина) в Махачкале.

Исрапилов — авторы страницы "Имамат Дагестана" в социальной сети Instagram. По утверждению источника ТАСС, возбуждение уголовного дела связано с систематическими публикациями на этой странице угроз в отношении организаторов и участников концертов, фестивалей, спектаклей, планируемых и проводимых в республике.

"Эта группа привлекла внимание силовиков из-за угроз концерта Егора Крида в Махачкале", — утверждает источник агентства. Издание "База" утверждает, что в ФСБ считают Исрапилова организатором скандала в социальных сетях, после которого концерт Крида был отменён в республике в сентябре 2018 года.

По вменённой статье Исрапилову грозит до 5 лет заключения. Факт его задержания ТАСС подтвердили в республиканском МВД, не уточнив сути обвинений.