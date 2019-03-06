Житель Дагестана задержан из-за угроз организаторам концерта Егора Крида

Житель Дагестана Ахмед Исрапилов задержан в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму. Оно связано, в частности, с угрозами организаторам концертов в республике. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики и телеграм-канал "База". Источники изданий связывают задержание Исрапилова с отменой концерта рэп-исполнителя Егора Крида (Булаткина) в Махачкале.
Исрапилов — авторы страницы "Имамат Дагестана" в социальной сети Instagram. По утверждению источника ТАСС, возбуждение уголовного дела связано с систематическими публикациями на этой странице угроз в отношении организаторов и участников концертов, фестивалей, спектаклей, планируемых и проводимых в республике.
"Эта группа привлекла внимание силовиков из-за угроз концерта Егора Крида в Махачкале", — утверждает источник агентства. Издание "База" утверждает, что в ФСБ считают Исрапилова организатором скандала в социальных сетях, после которого концерт Крида был отменён в республике в сентябре 2018 года.
По вменённой статье Исрапилову грозит до 5 лет заключения. Факт его задержания ТАСС подтвердили в республиканском МВД, не уточнив сути обвинений.
- В сентябре прошлого года в Дагестане были отменены концерты рэп-исполнителей MC Doni и Егора Крида. Решение об отмене концертов, поддержал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, что привело к его перепалке с рэпером Тимати, продуцирующим исполнителей, чьи концерты были отменены. У Тимати и Нурмагомедова завязалась перепалка в социальных сетях, замирять их пришлось руководителю Чечни Рамзану Кадырову.
- Позднее в республике были отменены аниме-фестиваль AniDag и показ корейского фильма-концерта Love Yourself. Газета "Коммерсантъ" тогда писала, что все эти отмены были связаны с давлениями в одних и тех же онлайн-сообществах.
- В феврале скандал в республике произошёл со спектаклем "Охота на мужчин". Показанная в Махачкале антреприза была раскритикована в интернете, Хабибом Нурмагомедовым, а муфтият Дагестана попросил ввести в театральных постановках цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что законы в Российской Федерации одни, но "в разных субъектах есть свои традиции", которые нужно обязательно принимать во внимание.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.