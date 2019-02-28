Роскомнадзор составил протокол на Facebook

Роскомнадзор составил административный протокол на соцсеть Facebook за нарушение российского законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Компании грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

В заявлении Роскомнадзора говорится о том, что Facebook нарушил российские законы, поскольку не предоставил информации о локализации баз данных российских пользователей.

В декабре ведомство направило компании запрос на предоставление этой информации. Компания ответила на это требование. Однако, в Роскомнадзоре посчитали, что ведомство не получило от неё "юридически значимых" ответов. 21 февраля штраф по той же причине, что и Facebook, получила соцсеть Twitter.

В свою очередь интернет-поисковик Google был оштрафован в декабре 2018 года на 500 тысяч рублей. Административное наказание компания получила за неисполнение российского закона, который обязывает подключаться к реестру запрещенных сайтов и исключать их из поисковой выдачи.

Российский закон "о персональных данных" был принят в 2015 году. Он обязывает как российские, так и заграничные компании хранить данные пользователей на серверах на территории России.