Суд в Греции освободил российского экономиста Евгения Калинина, задержанного в Афинах по запросу Украины. Об этом сообщило российское посольство в Греции.

В решении прокурора указывалось, что Калинин был арестован и заключён в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера, — уточнил адвокат Калинина агентству РИА "Новости".

Калинин был задержан 28 февраля. На Украине его обвиняют в нарушении налогового законодательства и других финансовых преступлениях. До 2011 года он занимал должность вице-президента украинской "ТНК-ВР Коммерс", а в 2013–2014 годах был исполнительным директором холдинга миллиардера Сергея Курченко, которого называли приближённым бизнесменом к тогдашнему президенту страны Виктору Януковичу. Сейчас Курченко ведёт бизнес в контролируемых сепаратистами частях Донбасса, сообщали российские СМИ.

Адвокат Калинина заявлял, что дело против него является политическим, так как экономист внесён политическими активистами в базу сайта "Миротворец".