Группа активистов в аннексированном Россией Крыму обратилась в ФСБ, обвинив руководителя общественной организации "Союз правых сил" Леонида Гозмана в посягательстве на территориальную целостность государства и в возбуждении ненависти или вражды. Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

Активисты потребовали привлечь Гозмана за слова в эфире телеканала "Россия-1" 2 ноября 2018 года: в программе "60 минут" политик заявил, что "это хуже, чем преступление, это ошибка — то, что мы аннексировали Крым".

"Высказывания Гозмана пропагандируют непризнание территориальной целостности России, так как содержат утверждения о том, что Крым является "аннексированным" субъектом Российской Федерации", — отмечается в заявлении. Политика также обвинили в том, что он не признаёт итоги крымского референдума о вхождении в состав России, проведённого в нарушении законов Украины в марта 2014 года и тем самым "формирует негативное отношение… к проживающему на территории полуострова Крым населению".

Заявление подписали 20 человек, пишет "Крым.Реалии", в том числе глава "Гражданского штаба в поддержку Владимира Путина" в Севастополе Александр Синявский, председатель городской ячейки партии "Ветеранов России" Сергей Бинали и ведущий политической программы на крымском государственном телеканале "ИКС-ТВ" Олег Гасанов.

Гозман в комментарии Крым.Реалии сказал, что ему ничего неизвестно о заявлении против него.

За несколько месяцев до аннексии Крыма в российском Уголовном кодексе появилась статья 280.1 ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России"), максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Первыми осужденными по этой статье стали критики аннексии. 57-летнего активиста из Набережных Челнов Рафиса Кашапова приговорили к 3 годами колонии за посты в соцсетях о ситуации в Крыму и на востоке Украины. Краснодарскую активистку Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии за репост картинки с текстом о том, что украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине.