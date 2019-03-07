Уважать себя не заставят. Соцсети о новых наказаниях за "неуважение к власти"

Госдума приняла в третьем, последнем чтении пакет из четырех законопроектов, которые позволят наказывать граждан штрафами и административными арестами за проявление в Сети "явного неуважения" к органам власти, а также карать СМИ за распространение "фейков", то есть недостоверных сведений. "Пакет Клишаса" станет, по мнению многих комментаторов, наиболее серьезным посягательством властей на свободу слова в интернете после "закона Яровой", принятие которого привело к многочисленным арестам за "экстремистские" посты и даже лайки к постам. Несмотря на то, что законы еще не подписаны, есть все основания предполагать, что это случится в ближайшее время. ​"Медиазона" напоминает, что Путин уже выражал публично свое согласие с концепцией штрафов за "плохое поведение" в Сети:

Этот законопроект публично поддержал президент Владимир Путин, который не нашел различий между «мелким хулиганством» в интернете и общественных местах. «Практически во всех странах это есть, нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые надо соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? <…> Ничего здесь особенного я не вижу», — сказал он на традиционной большой пресс-конференции в декабре прошлого года.

Одни блогеры уже готовятся расплачиваться за неуважительные комментарии или переходить на эзопов язык, а другие пользуются последней возможностью высказать все, что они думают.

Андрей Мальгин

Так, быстро они управились. Путин пока что не подписал, так что закон формально еще не вступил в силу. Законы в РФ, кажется, не имеют обратной силы? Значит, у меня еще есть несколько дней, чтобы в неприличной форме выразить явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Вот сижу думаю, кого обложить <нехорошими словами>, пока разрешено.

Алексей Беляков

Когда примут закон об оскорблении власти, придется о них писать так:

Мария Захарова, блистательная танцовщица

Владислав Сурков, известный русский поэт

Игорь Сечин, талантливый ученый-филолог

Дмитрий Медведев, видный мыслитель

Андрей Клишас, заслуженный мастер-часовщик

Дмитрий Рогозин, популярный артист эстрады

Виктор Золотов, любимец детворы

Иван Давыдов

Проснулся с чувством неодолимого уважения к власти. Даже с любовью. Такие у нас депутаты миленькие. Как цыплятки. Бегают, квохчут, червячков клюют. А силовички какие! Как котики. И шкурку с мышки снимут, и кровушку пустят. А министры! Каждого хоть сейчас в университет, чтобы студенты слушали дивные их речи и делали выводы о безграничных возможностях жизни без мозга. А премьер!

А судьи! На такой работе - и совсем без совести. Это ж не жизнь, это подвиг. А мы, скоты, не ценим.

Про президента я даже не заикаюсь. Просто восхищаюсь тихонечко.

Владимир Гуриев

слушайте, а вот эти новые законы про блокировки и оскорбления.

не то чтобы я собирался кого-то оскорблять, но просто хочется понимать, распространяются ли эти ограничения на высказывания на английском языке.

у перехода на английский в интернет-общении, если что, сразу несколько значимых плюсов.

во-первых, подтянем язык, а устойчивые ошибки сделаем нормой.

во-вторых, интернет станет почти таким же классным, как и в 1997 году (и в нем будет примерно столько же людей).

в-третьих, я не знаю, как и почему это работает, но переход на английский в рабочих и даже личных контекстах в целом делает дискуссии гораздо более рациональными, приземленными и короткими — что тоже, в общем-то, хорошо.

ну то есть мы дома иногда разговариваем по-английски вечерами, и ни разу еще по-английски не поругались, а по-русски я обязательно что-нибудь не то ляпну, и привет.

если еще окажется, что новые законы на англоязычные высказывания де-факто не распространяются, то причин общаться по-русски в принципе остается не так чтоб уж очень много.

а по-русски мы будем пушкина читать. его невозможно на английский перевести.

а нас, к сожалению, вполне.

Марат Баширов

Теперь, о чем бы вы ни писали, пост надо заканчивать фразой: "Недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу безопасности, не имеется".

Симон Кордонский

Нашу власть нужно жалеть, а не троллить. Она же действительно ночами не спит, все думает как лучше сделать своим подданным, какие ещё реформы провести, модернизации и реструктуризации. И власть ждёт, что подданные оценят ее усилия, позитивно. Но нарывается на неприятие, на негатив, на издевку. Власть на людей обижена, они ведут себя не как благонамеренные подданые, а как граждане, прости господи. В общем, власть намерена все не верноподданные проявления штрафовать - дабы и в мыслях-текстах неблагонамеренность уконтрапупить. Наверное, скоро сообщения о том, например, что <похитили> в Ленинградской области газопровод, будут примерно такие: «какие молодцы в Газпроме и в контрольных органах Ленинградской области, <похитили> газопровод, но не забыли его принять государственной комиссией. Участники этого события представлены к государственным наградам». Таки давайте нашу власть жалеть и хвалить!

Николай Кононов

Что здесь обсуждать. Несчастная восточноевропейская держава с укоренившимися традициями бегства в гаражи и ловкими <гадами> у власти.

Илья Вайцман

В 1935 году в Третьем Рейхе был принят закон «О любви к фюреру», объявляющий эту любовь юридическим понятием и обязывающий к ней всех немцев. Нелюбовь к «лидеру нации»™ становилась уголовным преступлением.

Что? Нет, что вы... Какие уж тут аналогии... 🙄 Так, историческая справка.

Александр Шмелев

Традиционная история для России: не особо умеющий пить человек после очередной рюмки начинает цепляться ко всем окружающим с вопросом "ты меня уважаешь?!" И если ответишь как-то не так - лезет в драку.

Судя по всему так называемые "депутаты" с "сенаторами" сейчас находятся где-то на этой стадии.

Беда только в том, что пяьный проспится и придет в человеческое состояние, а эти - уже никогда.

Олег Пшеничный

Давайте спокойно, без эмоций. Вы уважаете власть? Я - нет, хотя это теперь как бы «противозаконно».

Просто это даже и не власть, это группа незнамо откуда взявшихся людей с мимикой голубых воришек, захватившая государственные арсеналы, придумывающая себе и окружающим странные инструкции, которые им кажутся законами. Группа людей, портящих гражданам жизнь, а природе - портящих воздух в прямом и переносном смысле, а чаще чем портят жизнь, они ещё всех смешат по-чёрному, такой передвижной летающий цирк в брутальном стиле «Шарли Эбдо».

Или они хотят, чтобы человек уважал «власть» как абстракцию, как термин?

- Скажите, вы вообще уважаете власть?

- Вообще - да, ну я ещё так же уважаю скорость звука, интерференцию и логарифмические кроссфейды. А лично вы, по-моему, паразит на теле социума и вообще у вас ус отклеился.

Илья Жегулев

Власть, которая придумывает наказания за неуважение к власти, никогда не будет у меня вызывать уважения.

По мнению многих комментаторов, новая ступень цензуры свидетельствует о том, что дела в стране идут все хуже.

Всеволод Чернозуб

Сакрализация власти и наказание за святотатство всегда параллельны доведению народа до нищеты и скотства.

Дмитрий Аграновский

Сегодня Госдума в очередной раз ограничила свободу слова в России. Логика, как я понимаю простая - ситуация ухудшается, критика нарастает, надо заткнуть людям рот. На практике эффект от этого закона будет только обратный.

Надо не рты затыкать, а проводить ротацию кадров. А то люди совершенно засиделись во власти, оторвались от жизни. Буржуазная система, скопированная нами в 1991 году, работает по определенным законам, которые подразумевают смену руководителей хоты бы после двух сроков. А иначе все вырождается в тотальную коррупцию и феодализм. Что, собственно, мы и наблюдаем.

Сергей Смирнов

Конечно, новые законы приняты для того, чтобы расширить возможности по двум направлениям: дальше мучить штрафами активистов и недовольных. Ну и иметь возможность в любой момент по закону блокировать вообще любой ресурс.

Александр Плющев

Законы о фейках и об оскорблении величества, принятые сегодня Госдумой, имеют две цели. С одной стороны — дать способ подкормиться на людях низовым звеньям пирамиды, с другой — посеять тотальный страх "за интернет штрафуют и сажают". Но это — свидетельство же нарастающего страха наверху пирамиды. Власть, которая любит позиционировать себя сильной или даже силовой, мачистской и неустрашимой, на самом деле боится обзывательств в интернете.

И это свидетельство того, что власть окончательно признала интернет опасным и эффективным инструментом, который нельзя доверять кому попало, особенно всем. Она активно работает в нём (ресурсы, тролли, боты, СМИ, анонимные каналы), но, несмотря на всю свою мощь, понимает, что без создания себе преимущества в этой борьбе, ей не справиться.

Тексты законопроектов оставляют широкий простор для трактовки - и мало кто сомневается в том, что интерпретировать их будут не в пользу тех, против кого они будут применяться.

Дмитрий Колезев

«Источник, близкий к» изложил тут свои аргументы в защиту законопроектов Клишаса. Вкратце они таковы:



1. Необходимость принятия законопроектов — дать Генпрокуратуре правовые основания удалять и прекращать распространение а). ложных новостей, если их распространение может привести к серьезным и негативным последствиям: панике, угрозе жизни и здоровью людей, массовым волнениям; б). непристойных и издевательских высказываний и картинок, которые «оскорбляют память и историю российского общества, унижают символы государства и органы власти». (Примечание от меня: непонятно, кто будет определять степень угрозы, а под «оскорбление памяти и истории» можно подвести что угодно: шутку на историческую тему, иронию, сарказм и т.п.).



2. Законы не запрещают критиковать отдельных чиновников, высказывать свое мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять свою точку зрения, отличную от официальной. (Примечание от меня: но если эта точка зрения будет заострена и прозвучит обидно, прокуратуре решать — нарушили вы закон или нет; то есть цензурный ошейник на вас накинут, но дернуть или нет за поводок — зависит от вашей покладистости).



3. По «антифейк-закону» ответственность разделена по тяжести последствий («фейк фейку рознь»). (Примечание от меня: при этом штрафы по всем уровням тяжести ко второму чтению выросли в десятки раз).



4. Все дела по данной статье будут на особом контроле прокуратуры, по каждому случаю решение будет принимать генпрокурор (Примечание от меня: а особенно по случаям, касающихся Артема и Игоря Чайки).



5. Назначать наказание будет только суд, поэтому общественный контроль будет (Примечание от меня: ну слава богу, к судам-то у нас вопросов нет).



6. Закон обратной силы не имеет, «архивных дел» не будет (Примечание от меня: хоть здесь спасибо).



7. Зарегистрированные СМИ получат право в течение суток после получения предписания удалить информацию. О немедленной блокировке речи не идет. Это «право на ошибку». Отзыв лицензии СМИ не грозит.



8. По закону об оскорблениях. Признается, что формулировка «неуважение» могла трактоваться слишком широко, поэтому введено уточнение об «оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности» (Примечание от меня: а это не может трактоваться широко?).



9. За первое нарушение исключен административный арест, но за последующее возможны «значительные санцции». Это направлено против тех, кто сделал «оскорбления и неуважение частью своей деятельности». (Примечания: ну, например, фельетонисты или комики? Вообще, ясно, что вы пытаетесь принять закон против Навального и интернет-троллей, но почти уверен, что от него пострадают и журналисты, и множество простых граждан).



В общем, мое мнение прежнее: это опасный и вредный законопроект с формулировками, которые могут трактоваться очень широко и еще сильнее ограничат свободу слова в России.



Кстати, как я понимаю, учитывая специфику работы соцсетей в России, распространяться все это будет в основном на "ВКонтакте"?



P.S. Чем меньше свободы в СМИ и Рунете, тем больше людей будет в Telegram и на других полулегальных площадках.

Темник

Главным бенефициаром будущих законов станет Генпрокуратура. Она и будет решать, где фейк, а где неуважение. Сенатор Андрей Клишас и депутат Анатолий Выборный послужили надёжными проводниками интересов силового ведомства в ущерб репутации парламента.



Заметим: благодаря будущим законам расширится инструментарий власти по давлению штрафами.



Дополнением к вышеуказанным новеллам выглядит инициатива депутата Олега Быкова, ещё одного друга силовиков. Позавчера в ОП обсуждали его идею о создании кибердружин. Звучит экстравагантно, но так поначалу думали и о законопроектах о фейках и неуважении к власти.

Иван Жданов

Это пост-предостережение для юристов.

Самое гнусное и отвратительное, что можно сделать сейчас – юридически разбирать принимаемый закон о неуважении к власти: что теперь безопасно говорить о власти, а что нельзя.

Этот закон не имеет никакого отношения к праву.

Лучшее, что вы можете предложить себе и своим клиентам – просто не учитывать его. Он противоречит конвенции по правам человека и конституции.

Любая критика государства, чиновников (без призывов к насилию) естественна, нормальна и допустима ("Инкаль против Турции" 9 июня 1998 и сотни других решений об этом).

Юридическое сообщество должно высказывать полное презрение к принимаемому закону.

Это государство и чиновников можно посылать, можно и матом.

Самое время юристам начать вспоминать, что такое право, что такое справедливость.

Каждый раз, когда вы как юрист начинаете разбирать неправовой закон, вы обесцениваете свою профессию ещё больше.

Новые шаги российских властей в сторону сетевой цензуры совпали с заявлением главы Facebook об отказе хранить личные данные пользователей в странах, где личные свободы систематически нарушаются - в том числе в России. В Сети в этой связи уже ходят слухи о возможной блокировке Facebook.

Михаил Пожарский

Тем временем Марк Цукерберг выпустил заявление, где, во-первых, пообещал постепенное введение сквозного шифрования для всех приватных коммуникаций, ради защиты от преступников, хакеров и... over-reaching governments (оборзевших государств). Во-вторых, сообщил, что не будет строить дата-центры в странах, где нарушаются права человека. Видимо, это можно считать ответом на закон о персональных данных и прочие законы Яровой.

Ольга Романова

Ахтунг. Запущено административное производство против Фейсбука. За отказ хранить данные в России. Скорее всего, блокировка. Роскомнадзор занимается. Да, отправной точкой стал отказ ФБ хранить данные в странах, нарушающих права человека. Про административное производство - пока мой инсайд, считаю важным сейчас проявить недюжиннее алармисткое настроение.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал граждан поучаствовать в митингах за свободный интернет, которые пройдут 10 марта в Москве, Воронеже и Хабаровске в знак протеста против "пакета Яровой", "законов Клишаса" и изоляции России от глобальных сетей.​