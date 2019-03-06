Мессенджер Telegram призвал пользователей выйти на акции против изоляции российского сегмента интернета. Сообщение об этом появилось в официальном канале с уведомлениями сервиса.
"Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России", — рассказывается в сообщении. Утверждается, что цель принимаемого закона об изоляции российского интернета — введение в России тотальной цензуры.
"Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры", — напоминают авторы обращения.
В нём рассказывается о согласованных митингов против изоляции в сети, которые запланированы Либертарианской партией на 10 марта в 14 часов в Москве (на проспекте академика Сахарова), в Хабаровске (на Комсомольской площади) и в Воронеже (на площади Никитина).
- Законопроект о изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.
- Законопроект вызвал резкую критику в СМИ, социальных сетях и от некоторых участников телекоммуникационного рынка. Активисты движения "Роскомсвобода" в докладе за 2018 год подчеркнули, что реализация предложения "открывает куда более широкие возможности для перлюстрации всего пользовательского трафика и наиболее эффективной онлайн-цензуры". Противники законопроекта также считают, что он приведёт к подорожанию доступа в интернет.
- По оценке Клишаса, на реализацию законопроекта по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил Андрей Клишас. До этого он утверждал, что план по изоляции российского сегмента интернета не потребует бюджетных затрат.
- В апреле 2018 года основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей сервиса выйти на московскую акцию протеста против его блокировки. По данным "Белого счётчика" на акцию вышли около 12 тысяч человек.
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