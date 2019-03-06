Мессенджер Telegram призвал пользователей выйти на акции против изоляции российского сегмента интернета. Сообщение об этом появилось в официальном канале с уведомлениями сервиса.

"Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России", — рассказывается в сообщении. Утверждается, что цель принимаемого закона об изоляции российского интернета — введение в России тотальной цензуры.

"Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры", — напоминают авторы обращения.

В нём рассказывается о согласованных митингов против изоляции в сети, которые запланированы Либертарианской партией на 10 марта в 14 часов в Москве (на проспекте академика Сахарова), в Хабаровске (на Комсомольской площади) и в Воронеже (на площади Никитина).