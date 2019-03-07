Фонд друга Путина получит 287 млн рублей на содержание парка в Сочи

Фонд "Талант и успех", среди учредителей которого друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, получил контракт на 287 миллионов рублей на содержание территории Олимпийского парка в Сочи. Тендер размещен на портале госзакупок.

По распоряжению правительства закупка проводилась у единственного поставщика. 287 миллионов – это сумма, которую выделят на один год, именно на этот срок заключён контракт. Его исполнитель должен выполнять работы по уходу за зелёными насаждениями, клумбами и живой изгородью, а также проводить уборку объектов в парке и ремонтировать сети электроснабжения.

Ранее сообщалось, что фонд Ролдугина, единственный проект которого – детский образовательный центр "Сириус", созданный по просьбе Владимира Путина в 2014-м году, за три года получит более 6,3 миллиардов рублей из бюджета на создание центров выявления одаренных детей. Кроме того, фонд "Талант и успех" получил лицензию на реализацию алкогольной продукции – она была выдана 14 февраля Департаментом потребительской сферы Краснодарского края.

Имя Ролдугина также упоминается в расследовании международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). Там утверждают, что один из некогда крупнейших российских инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов, и Ролдугин был одним из тех, кто использовал эту схему.

Музыкант фигурировал и в другом расследовании OCCRP – так называемом "Панамском досье", в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов. Сейчас дело о "Панамском досье" рассматривается в американском суде.