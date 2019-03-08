В Венесуэле в половине страны отключилось электричество

В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества, затронувшее как минимум 8 из 23 штатов страны и столичный округ Каракаса. Об этом сообщает местная газета El Nacional. В Каракасе не работает метро, отключения затронули городской аэропорт, отмечает агентство Bloomberg. По данным агентства, свет выключился более чем в 10 штатах республики.
Энергетическая корпорация Венесуэлы сообщила, что отказ произошел из-за "саботажа в рамках электрической войны против государства".
Министр информации Хорхе Родригес заявил, что причиной отключения стала кибератака на одну из крупнейших в мире гидроэлектростанций Гури, расположенную в венесуэльском штате Боливар.
Президент Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, обвинил в возможной атаке Соединённые Штаты.
- В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозицией власти президента Николаса Мадуро. C 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. Латиноамериканское государство обладает крупнейшими запасами нефти, но годами испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку в один миллион процентов.
- В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, большинство стран Латинской Америки и Бразилия, большинство стран Евросоюза, Израиль, Япония и Канада. Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба. Москва обвиняет Вашингтон в намерении силой сменить власть в Венесуэле.