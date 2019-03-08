Bloomberg: Меркель отказалась отправить корабли в Керченский пролив

Канцлер Германии в прошлом месяце отвергла предложение Соединённых Штатов отправить военные корабли в Керченский пролив – утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием переговоров Ангелы Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом.



На встрече 16 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Пенс, как утверждается, убеждал Меркель направить в Чёрное море германские военные корабли, чтобы они совершили через Керченский пролив проход в Азовское море. Этот жест, по мнению Пенса, должен был продемонстрировать России, что Запад выступает за свободу судоходства в Керченском проливе и считает неприемлемым контроль России над ним, – утверждают источники Bloomberg.



При этом, как утверждает агентство, Меркель отказалась от предложения Пенса, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счёл одноразовую демонстративную акцию недостаточной для решения проблемы Керченского пролива в долгосрочной перспективе. Как утверждает агентство, Франция также отказалась отправлять свои корабли в Керченский пролив, назвав эту идею "ненужной провокацией". Официальный представитель Меркель отказался комментировать сообщения.

Ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после того, как 25 ноября прошлого года при попытке пройти через него были захвачены три украинских военных корабля. Их моряки по-прежнему содержатся в московском СИЗО по обвинению в нарушении российской границы. Украина обвиняет Россию в агрессии, утверждая, что по договору Украина и Россия имеют право использовать Керченский пролив без ограничений. Де-факто пролив между российским Таманским полуостровом и аннексированным Крымом сейчас находится под контролем России. Через пролив после аннексии Крыма Россией был построен автомобильный Крымский мост, сейчас достраивается железнодорожный. Попыток прохода иностранных военных судов через него с 25 ноября не было.