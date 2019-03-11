Новые патриоты. Кто пытается поднять воинский дух в Сербии?

"Синие конверты" – призывные листки на переподготовку для резервистов, отправленные Министерством обороны Сербии, в конце зимы – начале весны доставлены по адресам нескольких сотен мужчин, которые со времени отмены в стране всеобщей воинской повинности в 2010 году военному делу не обучались. В старших классах сербских школ возобновились уроки по "гражданской обороне и безопасности", через 27 лет после исключения этого предмета из программы обучения.

Общему возрождению идеи о "службе отечеству" способствует и негосударственный сектор: военно-патриотический лагерь, который в прошлом году по решению властей был со скандалом закрыт досрочно, этим летом будет работать в три смены. Отчасти скандал был связан с тем, что инструктаж для подростков и юношей в лагере "Златибор-2018" проводили не совсем понятные специалисты из России, а сербские дети минувшим летом ездили получать военно-патриотическую подготовку в российские молодёжные лагеря.

Бравый солдат Вулин

В самом начале марта популярной в Сербии фигурой стал министр обороны Александр Вулин, лично приступивший к военной переподготовке. "Я хочу подать пример", – заявил министр журналистам государственного телеканала РТС. 47-летний министр отметил, что он добровольно станет одним из 600 резервистов, которые в этом году пройдут 15-дневный курс военного обучения. Вулин объявил о своем решении всего через несколько дней после визита в Белоруссию, по случаю передачи Белграду из Минска четырёх подержанных истребителей МиГ-29. Самолёты Сербия приобрела в рамках кампании по восстановлению своих военно-воздушных сил.

Когда летом 2017 года Вулин стал министром обороны, многие издевались над тем, что в этой должности оказался человек, никогда не служивший в армии. Вулин неоднократно утверждал, что он собирался служить, но ему отказали в призыве из-за проблем со зрением. В 1999 году, во время вооруженного конфликта в Косове, несмотря на проблемы со здоровьем, будущий министр, если верить его словам, собирался добровольцем отправиться на фронт, но не повезло: Вулин якобы соврал военному комиссару, что служил в армии в пехоте, только для того, чтобы попасть в Косово. К его сожалению, в пехотинцах югославская армия тогда не нуждались, и Вулину снова отказали. "После перенесенных в Москве четырех операций зрение министра обороны Сербии улучшилось, и он теперь может пройти военное обучение", – сообщает "Спутник Сербия". Бывший министр обороны Сербии Драган Шутановац, который в 2010 году отменил воинскую обязанность, прокомментировал решение Вулина отправиться на переподготовку в комментарии белградскому еженедельнику Danas: "Вместо того чтобы заняться развитием вооруженных сил, министр, который, видимо, комплексует из-за того, что не служил в армии, тратит время на приобретение военного опыта". Вулин решил обучаться военному делу в городе Пожаревац, в Центральной Сербии, в родном городе бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

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Запах 1990-х в мартовском воздухе

Сам министр не объяснял причин, по которым местом своей военной подготовки решил выбрать именно Пожаревац, город, где во дворе своего родного дома похоронен Милошевич, скончавшийся в 2006 году в международном Гаагском трибунале, обвинившем его в совершении военных преступлений. Однако решение министра служить в Пожареваце многих заставило вспомнить, что Вулин в начале своей политической карьеры был членом партии, которую в 1990-е де-факто возглавляла супруга Милошевича Мирьяна Маркович. После смены власти в 2000 году Маркович уехала в Москву, где проживает и теперь. Супруга бывшего президента и её сын Марко получили в России убежище после того, как Интерпол объявил Маркович в розыск из-за подозрений в причастности к незаконной купле-продажи квартир.

В Пожареваце находится и единственный в Сербии памятник Слободану Милошевичу, у его могилы, на земельном участке, находящемся в частном владении. Инициативы возвести бывшему президенту монумент в Белграде выдвигали не раз, но всякий раз мешало сопротивление общественности. 9 марта 2018 года, в годовщину начала первого многотысячного гражданского протеста против Милошевича в 1991 году, Социалистическая партия Сербии выступила с предложением воздвигнуть памятник бывшему президенту в Белграде и назвать одну из городских улиц его именем. Сторонником этой идеи выступал и министр Вулин. Инициатива в итоге погасла из-за негодования граждан и сопротивления оппозиции. Своё военное обучение в Пожареваце Вулин закончит за пару дней до двадцатой годовщины натовских бомбардировок Югославии (24 марта).

В 2007 году парламент Сербии принял решение о военном нейтралитете государства: страна сама перед собой обязалась не вступать ни в какие международные военные союзы. Отмена воинской повинности через три года рассматривалась как один из важных итогов военной реформы, начатой после свержения Милошевича. Граждане Сербии получили право добровольно пройти шестимесячное военное обучение. Министерство обороны тогда решило сосредоточить усилия и финансовые ресурсы на обучении профессиональных военнослужащих. Предполагалось, что страна поэтому обойдется без резервистов.

Но вот в конце января 2018 года Вулин заявил, что министерство обороны обсуждает возможность возвращения воинской повинности. Одну из причин видят в том, что в декабре прошлого года парламент частично признанной Республики Косово принял решение о формировании национальных вооружённых сил на основе некогда созданных из перереформированных отрядов бывшей партизанской армии Сил безопасности. В НАТО раскритиковали такое решение, вызвавшее по понятным причинам резкую реакцию и в Белграде. "Понятно, что эти вооруженные силы – против сербов в Косове", – заявил Вулин. Сербская бульварная пресса регулярно сообщает о грядущих в Косове этнических чистках, хотя эксперты не находят этому никаких подтверждений. Так или иначе, сербские резервисты получили повестки, и для уклонистов предусмотрены штрафы в 50 тысяч динаров (около 500 долларов) и двухмесячные тюремные сроки.

Тренировка патриотизма

"Сербия сталкивается с нехваткой профессиональных военных, потому что в последнее десятилетие заинтересованность в службе в армии была низкой", – сообщила в интервью Радио Свобода эксперт Белградского центра политики безопасности Мария Игнатьевич. В апреле 2018 года парламент Сербии принял поправки к Закону о военной, трудовой и материальной обязанностях и к Закону об обороне. "Этими поправками предусмотрено введение военной подготовки для резервистов и проведение уроков по гражданской обороне и безопасности для старших школьников", – объяснила эксперт. Игнатьевич отметила, что изменения закона приняты по ускоренной процедуре, без консультаций с экспертами и общественностью. "Это проблематичное решение, – считает она, – поскольку изменения касаются многих граждан страны. Непонятно, по каким причинам нужно было срочно принимать поправки к законам". Министерство обороны Сербии тем временем подготовило проекты новой Стратегии обороны и Стратегии государственной безопасности. "Они пока не одобрены и не вступили в действие, – говорит Игнатьевич, – а ведь конкретные меры, в том числе решение о военной подготовке и возвращении школьных занятий по гражданской обороне, должны приниматься на основании стратегических документов".

Служба в армии – без сомнений, дело честное, но за две недели военной подготовки такую ответственность вряд ли в себе воспитаешь. Но, конечно, военные игры – не для детей

В министерстве обороны считают, что "пренебрежительное отношение к патриотическому воспитанию ничем не оправдано". В письменном ответе на вопросы Радио Свобода представитель министерства заметил, что "информация об обороне государства должна стать частью общей культуры учеников". В министерстве образования Радио Свобода пояснили, что предусмотрено проведение четырёх специальных уроков в год, на которых представители минобороны будут обсуждать с учащимися, помимо прочего, и такие темы: роль и задачи вооружённых сил Сербии; воинская повинность; как стать профессиональным военнослужащим; боевые яды и воспламеняющиеся вещества. Также предусмотрены школьные поездки в воинские части.

На каникулах – снова военные игры

Неправительственная Организация участников военных конфликтов на территории бывшей Югославии объявила о приёме заявок на участие в работе молодёжно-патриотического лагеря "Златибор 2019" от детей, юношей и молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. В прошлом году по решению властей Сербии этот лагерь был закрыт досрочно, зато нынешним летом организаторы планируют работать в три смены. "В прошлом году мы ничего незаконного не сделали, – рассказал в интервью "Свободе" председатель Организации Желько Вукелич. – Лагерь закрылся из-за того, что журналисты опубликовали много ерунды, и это заставило власти реагировать". Организаторы в прошлом году заявляли о том, что "моральную поддержку" им оказало министерство обороны. В этом году, как сообщили в министерстве, никакого сотрудничества не будет. Президент Сербии Александр Вучич в прошлом году заявлял, что работа молодежного лагеря противоречила закону и его следует считать "военизированным", но в этом году власти пока не уточняли своего отношения к возрождению инициативы. В муниципалитете Чаетина (Златиборский округ), который в прошлом году оказал некоторую финансовую помощь лагерю, между тем сообщили, что собираются помогать в проведении военных занятий для молодёжи и в этом году.

История о патриотическом лагере "Златибор-2018" привлекла внимание и в России, поскольку боевым навыкам сербских детей обучали инструкторы российской националистической группы E.N.O.T Corp, участники которой, как заявлялось, участвовали в военных операциях в Донбассе, Сирии и Нагорном Карабахе. В конце прошлого года E.N.O.T. Corp официально прекратила своё существование – после того как сотрудники ФСБ задержали в Рязани нескольких членов группы на основании разных статей Уголовного кодекса, в том числе и статьи о вовлечении несовершеннолетних в состав преступной группы. Эту информацию Балканской службе Радио Свободная Европа подтвердил Валерий Шамбаров, председатель "сети международных молодёжно-патриотических лагерей", которые E.N.O.T. Corp организовывала в России последние 11 лет. В лагерях в России с 2017 года занимались и сербские дети. Желько Вукелич не ответил на вопрос Радио Свобода о том, кто будет обучать участников лагеря "Златибор-2019", чему именно их будут обучать, оплачивается ли это обучение и предусмотрено ли, что дети будут ходит в военной форме, как в прошлом году.

По результатам проведенного в 2018 году Исследовательским центром обороны и безопасности исследования, более 70 процентов граждан Сербии считают, что всеобщая воинская повинность стране не нужна. Приветствуют идею обязательной службы в армии в основном люди старше 60 лет, а самое негативное отношение к такой перспективе выразили граждане в возрасте от 40 до 49 лет, которыми в 1990-е было по двадцать с чем-то. А вот среди молодых людей в возрасте 18–28 лет – то есть среди тех, кому пришлось бы в обязательном порядке служить в армии, – идея восстановления воинской повинности относительно популярна.

24-летний Михайло Живкович два года назад решил оставить факультет журналистики и стать профессиональным военным. "Я долго не мог понять, кем я хочу стать, но потом понял, что всегда хотел служить в армии. Я покинул университет и записался на военное обучение. Мне очень понравилось, – рассказал Живкович Радио Свобода, – Я, конечно, считаю себя патриотом, однако, мое понятие о патриотизме изменилось после того, как я начал служить в армии. Это чувство укрепляется, и я теперь понимаю, что патриотизм подразумевает и большую ответственность. Служба в армии – без сомнений, дело честное, но за две недели военной подготовки такую ответственность вряд ли в себе воспитаешь. Но, конечно, военные игры – не для детей".

В этом году бюджет Министерства обороны Сербии увеличился на четверть и составляет около 800 миллионов евро. Столь значительное увеличение бюджета не получило ни одно другое министерство. "В новом проекте Стратегии обороны указано, что опасность внешней агрессии против Сербии является очень низкой", – отметила эксперт Мария Игнатьевич. По расчетам Белградского центра политики безопасности, расходы на покупку военного оборудования увеличились по сравнению с прошлым годом на 150 процентов.