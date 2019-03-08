В Стамбуле полиция разогнала марш феминисток слезоточивым газом

Турецкая полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать запланированный феминистками марш за права женщин в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Участники марша утверждают, что более двух сотен правоохранителей забаррикадировали вход на аллею Истиклал, на которой активистки каждый год пытаются провести "ночное шествие феменисток". Нескольким участникам акции удалось прорваться через заграждения. Полиция применила к ним слезоточивый газ.

Как рассказывают протестующие, кроме призывов к прекращению насилия по отношению к женщинам, одним из главных мотивов акции в этом году стала судьба женщин и детей в местах заключения в Сирии.

8 марта по всему миру прошли марши и другие протесты, посвященные Международному женскому дню. В странах СНГ марши прошли на Украине и в Киргизии. В России митинг против домашнего насилия прошел в Екатеринбурге. В свою очередь в Санкт-Петербурге феминистки провели акцию "ваши цветы прорастут на могиле патриархата".