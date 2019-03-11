SIPRI: экспорт российского оружия снизился на 17% за пять лет

За последние пять лет Россия сократила экспорт вооружений на 17 процентов за счет падения объема поставок в Индию и Венесуэлу. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 марта данные исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Тем не менее Москва сохраняет второе место после США в списке крупнейших продавцов оружия. На неё приходится 21 процент мирового рынка. Согласно докладу, доля США на рынке вооружений увеличилась на 6 процентов, составив 36 процентов. В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли также Франция, Германия и Китай.

За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран. Эти поставки включали в себя, в том числе, современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб, сообщил директорпрограммы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Доля России на рынке в 2014–2018 годы, наоборот, сократилась. За прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. Половина от общего объема пришлась на Индию, Китай и Алжир.

В 2014–2018 годах Франция увеличила экспорт вооружений на 43 процента, а Германия — на 13 процентов.

Основными импортерами вооружений остаются ближневосточные государства. За последние пять лет ониувеличили импорт оружия на 87 процентов.