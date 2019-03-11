Иван Колпаков вновь стал главным редактором "Медузы"

Иван Колпаков вновь стал главным редактором базирующегося в Латвии русскоязычного сайта "Медуза". Такое решение принял совет директоров издания - сообщила в понедельник генеральный директор Галина Тимченко.

Колпаков ушёл в отставку с поста главного редактора "Медузы" в ноябре прошлого года - после после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении. Жена одного из сотрудников "Медузы" сочла домогательствами его поведение на вечеринке. Совет директоров тогда назвал поведение Колпакова неприемлемым, однако не стал отстранять его от должности. Он подал в отставку сам спустя несколько дней.

В сегодняшнем заявлении Тимченко говорится, что решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято ею. "Иван с самого начала был идеологом и лидером издания" - отмечает Тимченко, подчеркнув, что с его возвращением на должность главного редактора согласились все подразделения "Медузы". О самой истории вокруг обвинений в адрес Колпакова и его отставки Тимченко пишет так:

"Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов".