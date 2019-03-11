Иван Колпаков вновь стал главным редактором "Медузы"

Иван Колпаков вновь стал главным редактором базирующегося в Латвии русскоязычного сайта "Медуза". Такое решение принял совет директоров издания - сообщила в понедельник генеральный директор Галина Тимченко.
Колпаков ушёл в отставку с поста главного редактора "Медузы" в ноябре прошлого года - после после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении. Жена одного из сотрудников "Медузы" сочла домогательствами его поведение на вечеринке. Совет директоров тогда назвал поведение Колпакова неприемлемым, однако не стал отстранять его от должности. Он подал в отставку сам спустя несколько дней.
В сегодняшнем заявлении Тимченко говорится, что решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято ею. "Иван с самого начала был идеологом и лидером издания" - отмечает Тимченко, подчеркнув, что с его возвращением на должность главного редактора согласились все подразделения "Медузы". О самой истории вокруг обвинений в адрес Колпакова и его отставки Тимченко пишет так:
"Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов".
- На вечеринке, посвящённой дню рождения издания, Колпаков, как утверждается, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и заявил: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет".
- 6 ноября совет директоров издания признал действия Колпакова "неприемлемыми", однако подчеркнул, что это был "разовый" инцидент, и разрешил ему вернуться к работе. Сам он признал, что совершил ошибку.
- Решение вызвало резкую критику со стороны части читателей издания, посчитавших, что декларируемые ценности редакции не соответствуют её решению в конфликте с Колпаковым. Кроме того, в средствах массовой информации редакция была атакована со стороны близких к Кремлю блогеров и журналистов, обращавших внимание на это несоответствие. 9 ноября Колпаков заявил об отставке с поста главного редактора издания, но при этом остался сотрудником "Медузы". При этом он подчеркнул, что отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах.
- За последние месяцы - как до отставки Колпакова, так и после - "Медузу" покинули ряд сотрудников, в том числе её издатель Илья Красильщик и заместитель главного редактора Александр Горбачёв.
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