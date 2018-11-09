Главный редактор расположенного в Латвии русскоязычного сайта Meduza.io Иван Колпаков подал в отставку. Одно из немногих работающих на российский рынок независимых медиа вынуждено сменить руководство после сексуального скандала. Как это произошло?

“Медуза” была основана в 2014 году как независимое российское медиа

В марте 2014 года главный редактор одного из крупнейших российских информационных сайтов Lenta.ru Галина Тимченко была уволена из издания, которым она руководила с 2004 года. По данным РБК, Мамут заявил Тимченко, что считает её хорошим главным редактором, но её увольнения требуют в Кремле.

Сотрудники издания “Ленты” посчитали увольнение главного редактора "прямым давлением на редакцию” и атакой на свободу слова. Об этом они заявили в опубликованном обращении к читателям.

Большая часть редакции уволилась вместе с Тимченко. Медиаменеджер начала переговоры о создании нового медиапроекта. Его спонсором должен был стать Михаил Ходорковский. Он настоял на регистрации издания за границей — для сокращения политических рисков.

В процессе обсуждения концепции издания и акционерного договора, Ходорковский отказался от участия в проекте, но редакция нашла новых инвесторов. Медуза запустилась в октябре 2014 года. Тимченко стала владельцем издания и его первым главным редактором. Её заместителем стал Иван Колпаков, работавший в "Ленте" главой отдела специальных корреспондентов.

В 2016 году Колпаков возглавил редакцию вместо Тимченко, оставшейся генеральным директором издания.

В марту 2018 посещаемость “Медузы” была 18,9 миллиона уникальных посетителей и 88 миллионов просмотров, сообщал издатель сайта Илья Красильщик.

“Медуза” активно освещала темы сексуальных домогательств в российском обществе

В 2016 году журналистка издания Екатерина Кронгауз в своем личном фейсбуке опубликовала пост, посвященный учителю престижной московской школы № 57, у которого были сексуальные отношения с ученицами. Это стало началом большого сексуального скандала, приведшего к смене руководства школы, “Медуза” освещала все стадии конфликта.

В начале 2017 года издание опубликовало расследование о домогательствах к ученикам московской «Лиги школ». Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы его заместителя.

В 2018 году издание опубликовало редакционное обращение с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвинённого в домогательствах к журналистам. Медуза освещала движение #MeToo, рассказывающее о случаях насилия и домогательствах и выпускала инструкцию для людей, подвергшимся домогательствам на работе.

В 2018 году главный редактор “Медузы” был обвинен в домогательствах

В октябре Колпаков был отстранён от должности на две недели после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.

На вечеринке, посвящённой дню рождения издания, он прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и заявил: "ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет".

6 ноября совет директоров издания признал действия Колпакова "неприемлемыми", однако подчеркнул, что это был "разовый" инцидент и разрешил ему вернуться к работе.

Решение вызвало резкую критику со стороны части читателей издания, посчитавших, что декларируемые ценности редакции не соответствуют её решению в конфликте с Колпаковым. Кроме того, в средствах массовой информации редакция была атакована со стороны близких к Кремлю блогеров и журналистов, обращавших внимание на это несоответствие.

Колпаков уволился. Но останется работать в издании

9 ноября Колпаков объявил о своей отставке. “Мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить”, — заявил он. При этом подчеркнув, что отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах.

Колпаков подчеркнул, что остается одним из троих основателей издания и будет по мере сил участвовать в его работе, но не как руководитель.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора “Медузы". До 2014 года она возглавляла отдел культуры в “Ленте-ру”.